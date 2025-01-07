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黃仁勳CES演說／大談「人形機器人」 Cosmos模型降低訓練成本

編譯葉亭均／綜合外電
輝達執行長黃仁勳在6日CES發表主題演講。(路透)
輝達執行長黃仁勳在6日CES發表主題演講。(路透)

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳在6日CES主題演講中，有一大部分的時間大談車用技術與人形機器人技術。

黃仁勳介紹了名為「Cosmos」的基礎模型，能生成有如照片的逼真影像，能夠用來訓練機器人與自駕車，成本遠低於使用傳統數據的方式。

透過創造「合成」的訓練數據，這類模型能夠協助機器人和汽車「理解」現實實體世界，正如同大型語言模型幫助聊天機器人生成自然語言進行回應一樣。

使用者能把一段文字敘述提供給Cosmos模型，該模型就能生成符合物理定律的虛擬世界動態影像。這種做法，比當前所蒐集數據的成本低上許多。舉例來說，目前為了訓練自駕車，企業必須派出車隊在路上蒐集數據，而人形機器人必須透過真人不斷重複執行任務來予以訓練，但未來卻能透過模型生成的虛擬逼真影像來對自駕車和人形機器人進行訓練。

不過，黃仁勳警告說，Cosmos模型在達到「ChatGPT里程碑」之前，還需要大量的數據。

Cosmos將以「開放許可」的方式提供，類似於臉書母公司Meta的Llama3語言模型，Llama3已在科技業中被廣泛使用。

黃仁勳表示：「我們真的希望（Cosmos）能在機器人和工業AI領域實現像是Llama3在企業AI領域的發展。」

黃仁勳還表示，豐田汽車將採用該公司的Orin晶片與汽車操作系統，來驅動多款車款的高級駕駛輔助系統，但沒透露具體車款資訊。

黃仁勳預期，輝達的車用硬體與軟體營收在2026年度將達到50億美元，高於今年預期的40億美元。

在演說的上半段，黃仁勳介紹了採用輝達Blackwell架構的顯卡RTX 50 系列，能讓電玩遊戲有如電影畫質般逼真，尤其是在被稱為「著色器」（shader）的電腦程式領域，這項技術能使像是繪圖影像變得更加真實，例如在影像中，陶瓷茶壺表面上可增加瑕疵和指紋痕跡，更加逼真。

這些新晶片還具備AI技術，可協助遊戲開發者生成更精確的人臉，這是如果出現一點不自然特色，就會被玩家察覺的地方。RTX 50系列價格範圍從549美元到1,999美元，最頂級版本將在1月30日推出，較低階款則會在2 月推出。輝達表示，其549美元的中階款RTX 5070，將媲美先前售價1,600美元的RTX 4090。

黃仁勳 自駕車 輝達

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