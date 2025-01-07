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保守派反撲 削弱企業多元DEI熱情 非裔董事數量腰斬

財經新聞組／綜合報導

投資客霍布森(Mellody Hobson)回憶，在2020年佛洛伊德(George Floyd)被殺後，財富500強公司的董事經常打電話詢問推薦董事會多元化候選人；但現在這種情況「非常零星」。

去年一些保守派活動人士對多元化、公平和包容(DEI)政策的強烈反對，削弱了企業對這些政策的熱情。

根據商業研究組織經濟諮商會和數據公司ESGAUGE的研究，在羅素3000指數成分股中，新任命的黑人董事數量從2年前的26%降至2024年的12%。與此同時，新加入的白人董事數量從2022年的52%歷史低點反彈至69%。

董事和董事會顧問表示，保守派透過訴訟和其他方式的強烈反對，以微妙的方式將DEI政策推到優先事項清單上。一些專家表示，在即將上任的川普政府領導下，這股趨勢可能會加速。

霍布森在談到企業現在如何考慮董事會的多元化時表示：「這不再是一個問題，而是成為問題本身。」從長遠來看，「我們將繼續朝著正確的方向前進。」

在佛洛伊德被一名白人警察謀殺後，DEI政策得到強力推動，並激發了「黑人的命也是命」運動。

投資客及其顧問公司利用股東權力推動公司讓不同背景的人擔任高階職位，企業則聘請了更多元化的董事會成員。這些努力使得美國大公司董事的性別和種族多樣性比以往任何時候都更加多元化。史坦普500指數企業董事會中約有12%的董事現在是黑人。

但這種比例仍然落後於社會現況。美國人口普查局的數據顯示，14%的工作年齡成年人是黑人。

對於更廣義的企業來說，差距正在擴大。根據經濟諮商會的數據，羅素3000指數公司中只有8%的董事是黑人。

DEI支持者擔心，這種阻力可能會損害解決長期存在的不平等和多元化社區代表性不足的努力，從而損害商業利益。

黑人的命也是命 投資 佛洛伊德

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