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美債殖利率、美元飆升 大摩空頭看衰上半年美股

財經新聞組／綜合報導

摩根史坦利策略師表示，隨著美國公債殖利率飆升以及美元因通膨擔憂而上漲，美股未來6個月可能走勢艱難。

策略師威爾森(Michael Wilson)在報告中警告，隨著10年期國債殖利率攀升至4.5%以上，史坦普500指數與債券殖利率之間的相關性已「明顯轉為負值」。30年期公債殖利率6日觸及2023年底以來的最高水準。

威爾森表示，美元目前已接近可能給擁有大量國際業務的企業帶來壓力的水平；再加上市場廣度已經很差，這可能會在今年上半年更廣泛地損害美股。

這位策略師寫道：「我們認為2025年可能是走勢各異的兩個半年。」潛在的減稅等有利於股市的政策可能會在下半年提振股市。

威爾森一直是華爾街最大的空頭分析師。雖然他預計史指今年將會上漲，但警告上漲的範圍還不夠廣泛。

他表示，以200日移動均線衡量，大盤指數與其各個成分股之間的差距處於歷史最高水準。

這位策略師寫道：「這種背離可以藉由兩種方式結束：若非市場廣度擴大，就是史指更接近其200日移動均線。」「第一種情況可能依賴於較低的利率、疲軟的美元、關稅政策以及內閣確認的明確性以及更強勁的盈利修正的組合。」

殖利率 美股 華爾街

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