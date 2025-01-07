美股最錢線／川普厚愛還不夠 特斯拉仍須賣車

自大選以來，馬斯克 花了好幾個星期時間向總統當選人川普 討好，人們紛紛猜測這種關係可能會給馬斯克的企業帶來什麼。

首先，根據《路透》報導，至少有20項聯邦調查正在針對他的公司進行。人們認為，一旦川普上任，這些調查可能會得到放緩。

不過，所有這些猜測都是關於未來的。特斯拉 上周表示，其第4季汽車銷量低於分析師預測，十多年來首次出現交車量同比下降。

消息傳出後，該汽車製造商的股價下跌6%，自聖誕節前後創下上次高點以來下跌了18%。不過自大選以來該股仍上漲超過50%。

一如市場所知，特斯拉的交車數據報告就像馬斯克慣性的口水炒作一樣，除非投資人真的忘了它仍然是一家日常工作是銷售汽車的公司。有時這種方法會奏效，例如上次財報發布後股價飆升22%；但有時結果卻非如此。

當然，忠誠的信徒總是堅定不移。Wedbush分析師艾夫斯(Dan Ives)在上周發布交車數據後，發表報告重申了他對馬斯克的看法：「過去10年我們從未將特斯拉簡單地視為一家汽車公司；相反他，我們一直將馬斯克和特斯拉視為全球領先的顛覆性技術公司。」

這種言論獲得很多人的認同，而且這個目前仍然還是一種信念的觀點讓他相信，特斯拉注定會在人工智慧和自動駕駛方面取得偉大成就，這使得該股在2024年上漲63%。

退一步來說，特斯拉必須不僅僅是一家汽車公司才能證明其估值合理，尤其是在其數據未達到預期的情況下。

由於馬斯克預測今年汽車銷售將成長20%至30%，今年市場將對這其估值合理化進行壓力測試；同時也用以證明身為川普「第一好友」的優勢到底值多少錢。