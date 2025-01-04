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美新車去年銷售1580萬輛創5年新高 通用賣最好

財經新聞組／綜合報導
業界預估今年新車銷售將創2019年來新高。（路透）
業界預估今年新車銷售將創2019年來新高。（路透）

分析師估計，在庫存補充和更高激勵措施的推動下，2024年美國新車銷售將繼續從疫情期間的低點上升。

分析師表示，銷量預計將突破1580萬輛，為2019年以來的最高水平。通用汽車將衛冕2023年銷售冠軍。

Cox Automotive資深經濟學家切斯布魯(Charlie Chesbrough)表示：「對於新車市場來說，2024年年是動盪的一年，但預計將以高調結束。」

這些強勁的銷售得到了通用汽車財務長雅各布森(Paul Jacobson)所稱「極具」韌性的消費者支持。Cox分析師估計，這家底特律汽車製造商今年的銷量接近270萬輛。

對於大多數主要汽車製造商來說，今年都是豐收的一年，但吉普車製造商Stellantis和電動車巨頭特斯拉並沒有像其他公司那樣實現同比銷售成長。

第3季財報顯示，Stellantis的2024年經歷特別艱難，其最受歡迎的Ram、Jeep和Dodge品牌銷量均出現下降。這家法義汽車製造商努力應對激進的定價策略帶來的影響，最終導致前執行長塔瓦雷斯突然被迫離職。

由於產品陣容日漸陳舊，特斯拉面臨銷售放緩的局面，而且中國的競爭加劇，蠶食了該公司的這個重要市場。

Cox表示，美國電動車銷量預計將接近130萬輛，約占新車購買總量的8%。自2023年以來，買家購買電動車的意願略有上升；當年美國駕駛人購買了120萬輛電動車，占總銷量的7.6%。

Cox分析師預計2025年新車銷售量將成長3%左右。

第4季消費者可能會更加湧向這些電池驅動車型，因為想趕在結束之前獲得電動車稅收抵免；而在共和黨總統當選人川普領導下，電動車稅收抵免可能會消失。

如果即將上任的總統兌現取消民主黨總統拜登的電動車政策，並提高墨西哥和加拿大的進口關稅，可能會影響2025年及以後的汽車銷售。

電動車 特斯拉 拜登

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