中國市場監管機構表示，特斯拉將修復7萬7650輛中國製造的Model 3和Model Y電動車的軟體，以解決安全隱患。監管機構表示，由於軟體問題，車輛啟動後可能無法立即顯示監測到的輪胎壓力；這次行動根據中國法規被稱為產品召回。目前尚不清楚駕駛是否需要或有資格將車輛退還給特斯拉以獲得退款。該電動車製造商還因駕駛人正面安全氣囊存在問題，宣布在中國召回63輛進口Model S和Model X。

輝瑞 結束合作 Sangamo暴跌

在輝瑞宣布結束與開發治療血友病A的新基因療法合作關係後，Sangamo Therapeutics Inc.股價暴跌56.41%，並發表聲明表示Sangamo正在考慮繼續開發該藥物的「所有選項」，包括尋找新的合作夥伴。該實驗藥物在一項關鍵的後期試驗中實現其目標。Sangamo表示，輝瑞先前曾表示預計將在2025年初向美國和歐洲申請批准。Sangamo執行長馬卡列(Sandy Macrae)表示，輝瑞公司改變主意「讓我們感到非常驚訝和失望」。他表示，公司於12月22日獲悉這項決定。

可可豆是2024表現最佳商品

可可在2024年成為表現最好的主要商品，在供應擔憂和市場波動的推動下，可可的年度漲幅巨大。過去12個月可可豆的產量增加175%，因主要產地象牙海岸和迦納出現一系列歉收。全球庫存的減少給買家和巧克力製造商都帶來了壓力。隨著追加保證金斷頭令通知的增加以及持有部位的成本越來越高，創紀錄的價格已將流動性降至10多年來的最低水準。較低的期貨流動性加劇了劇烈波動，在一些波動最劇烈的交易日，價格波動超過千美元。

特斯拉銷量逾十年首度下滑

雖然特斯拉因川普重返白宮而受益匪淺，但華爾街並不確定這家汽車製造商能否避免十多年來的首次年度銷量下滑。分析師估計該公司可能在去年最後三個月交車約51萬輛。這將為特斯拉創造最新單季記錄，但該公司需要再銷售約4600輛才能實現2024年小幅成長的預測。特斯拉將在1月2日公布生產和交車數據。從選舉日到12月中旬，這家汽車製造商的市值增加超過7330億元，估值達到1.54兆元的峰值。