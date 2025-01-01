移民放緩+新房釋出 德州、佛州房價逆勢下跌

雖然借貸成本較高，但美國主要城市房價 在2024年繼續攀升。但德州 和佛州 少數大都市除外，這些城市的房價逆勢下跌。

根據線上經紀商Redfin的掛牌數據，截至2024年11月，在最大的50個大都市中，只有4個主要城市的房價出現下滑。根據房價中位數的變化，下跌的城市以及下跌幅度如下：

德州奧斯汀下跌3.7%、佛州坦帕下跌3.5%、德州聖安東尼奧下跌3%、佛州勞德代堡下滑1.6%。

2020年到2022年間，美國人湧向奧斯汀等氣候較溫暖、房價較便宜的城市，推高了德州和佛州的住房需求。這種趨勢的激增恰逢建築熱潮，使這兩個州的住房供應恢復到疫情前的水平。

但隨著移民放緩和新房進入市場，德州和佛州主要城市的房價成長速度低於全美平均水平。Redfin的數據顯示，雖然這些州的一些城市房價出現下跌，但其他城市如佛州奧蘭多和西棕櫚灘以及德州的沃斯堡，漲幅僅不到2%，遠低於5.4%的全美平均。

在市場上滯留逾60日的「陳舊庫存」水平不斷上升，給價格帶來壓力。Redfin數據顯示，去年11月，奧斯汀、勞德代堡和聖安東尼奧超過60%的掛牌房屋未售出時間超過兩個月，位居全美最高。