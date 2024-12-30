美股今年漲勢完全跌破眼鏡 分析師料明年還能上漲

美股今年漲勢跌破華爾街所有王牌策略師眼境。（路透）

去年此時，美國股市漲勢超過華爾街 分析師最樂觀目標，普遍認為這種耀眼漲幅難以為繼。

因此，當美銀、德銀、高盛等大型投銀策略師發布2024年預測，市場形成了一股共識：在人工智慧（AI）發展突破引發科技股熱潮、經濟表現持續打破悲觀預測後，史坦普500 指數2023年經歷24%漲勢之後，2024年可能僅會小漲。相對地，隨著聯準會（Fed）轉向降息，公債公認為可能成為和股票競爭資金的有力選擇。

不料，接下來金融市場表現，再度證明華爾街實在錯得離譜，才到2024年1月底，史坦普500指數已超越策略師全年平均目標，接著刷新了一個又一個歷史高點，並可望在2024年實現25%的漲幅，創下自1990年代末網路泡沫時期以來最強的連兩年漲勢。

Evercore ISI 首席股票暨量化策略師伊曼紐爾（Julian Emanuel）說：「這當中確實有某種奇蹟的成分。」他今年中放棄對史坦普500指數會小幅回落的預測，成為頭一位預測史坦普指數全年目標達到6,000點的主要策略師。「趨勢往往能持續得比人想像的更久、更遠。」

史坦普500指數上周五下跌66.75點，收在5,970.84點，本月一度收在6,000點之上。

當2023年接近尾聲，市場揣測聯準會（Fed）可能需要大幅放寬政策，導致公債價格強勁走高。固定收益策略師當時預測，美國10年期公債殖利率 會下跌並在年底接近3.8%。實際情況卻完全相反，公債殖利率反而走升突破4.6%。

美國經濟的強勁表現支撐了美股漲勢，進而帶動企業獲利成長。同時，AI熱潮持續推升大型科技公司股票，包括Alphabet、亞馬遜、蘋果、Meta和輝達（NVIDIA）。此外，承諾減稅並推行有利企業的政策的川普當選總統，也為漲勢加添材火。

這樣的結果基本上已經消除了華爾街的悲觀情緒，並迫使部分策略師放棄原本的悲觀預測。

摩根士丹利（Morgan Stanley）美股策略長威爾森（Mike Wilson）曾在2023年多次警告股市即將下跌，但到了今年5月，他轉而對美股抱持樂觀態度。摩根大通（JPMorgan Chase）的克蘭諾維奇（Marko Kolanovic）曾預測史坦普500指數會在12月下跌12%，但他已在2024年離開已效力20年的公司。

而在11月底，現任的摩根大通市場研究團隊主管Dubravko Lakos-Bujas 放棄原先的悲觀目標，改為預測史坦普500指數明年會持續上漲。他表示，從現在開始有充分理由保持樂觀，並提到Fed政策放鬆、華府政權交替，以及中國大陸政府致力於維持經濟活絡等因素。

Lakos-Bujas 說：「我們實際上有三重保護措施到位。」他預測史坦普500指數明年會漲到6,500點，較上周再漲約9%。

不僅悲觀派措手不及，幾乎所有彭博追蹤的主要策略師今年都至少上修一次對史坦普500指數的預測目標，因為大盤指數已突破他們的預測。

去年底首次發布預測目標時，就連當時最樂觀的分析師Fundstrat的Tom Lee與Oppenheimer的John Stoltzfus也只預測史坦普500指數會上漲約9%，達到5,200點。然而，這水準短短不到三個月內就被輕鬆超越。

如今，幾乎沒有人預測這波漲勢會結束。彭博追蹤的19位策略師中，沒有一人預測史坦普500指數明年會下跌。即使是最保守的預測，也認為史坦普指數只會持平；而最樂觀的預測則認為指數將漲到7,100點，這表示明年可能再漲19%。

德銀美國股票與全球首席策略師 Binky Chadha 過去三年來一直是華爾街的樂觀派。他對2025年的史坦普500指數目標定在7,000點，也在最樂觀者之列。