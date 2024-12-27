美銀行股今年上揚32% 銀行業看好明年重現30年前盛況

大型銀行執行長們對明年景氣高度樂觀，期待重現1995年盛況。（路透）

當美國總統當選人川普 在紐約證券交易所為開盤敲鐘時，高盛執行長所羅門(David Solomon)、花旗集團執行長佛雷澤(Jane Fraser)等華爾街 大行高階主管也受邀觀看，並在敲鐘前爆出歡呼聲。

隨著2024年即將結束，這些華爾街投行的確有許多值得歡呼的事情：終於走出前兩年的低迷，交易和投行業務回溫；利率水準已遠低於一年前；追蹤美股銀行股整體趨勢的KBW銀行指數今年來已上漲約32%，隨著川普2.0時代開啟，銀行監管也將再度放鬆。

在所有投行中，嚴重依賴以華爾街為中心的投資、交易和財富管理業務的高盛尤其受惠良多，自川普當選以來股價飆升，過去12個月累計上漲50%。自大選以來，截至20日，摩根大通、美國商銀、花旗集團、富國銀行和摩根史坦利的漲幅也都達到5-12%。

更重要的是，一些市場和業內人士預計今年的漲勢只是一個開始，銀行股在即將到來的2025年有望重現1995年的盛況。當時的聯準會主席葛林斯潘大幅降息 ，令美國經濟軟著陸。時任總統柯林頓也放鬆對銀行業的管制，於1994年簽署了一項聯邦法律，取消銀行跨州開設分行的限制，為銀行業整合奠定基礎。

這段整合期最終催生了摩根大通、富國銀行、美國商銀和花旗集團等業務橫跨美國東、西岸的銀行集團。KBW銀行指數當年上漲逾40%，大幅超過史坦普500指數，此後兩年也連續跑贏大盤。

富國銀行分析師梅奧(Mike Mayo)指出：「歷史不太可能重演，但可能會『附和』。」他並不指望銀行股明年會像「神秘的一年」一樣好，但他確實看到了許多相似之處。他分析指出，在聯準會降息且沒有導致經濟衰退的三次歷史降息周期(1995年、1998年和2019年)中，銀行股在首次降息後最初遭遇拋售，但在隨後幾周就開始反彈，表現優於史指。

華爾街還寄予厚望的是：川普2.0時代將降低美版巴塞爾III協議提案中的資本規則。去年，該提案擬定和表決期間，美國銀行業始終抵制反對，甚至暗示如果監管機構不按業界的意願行事，將發起集體訴訟。今年9月，銀行業獲得初步重大勝利，監理機構表示將調降提案中的資本要求。