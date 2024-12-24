財經簡訊

鮑默爾重押微軟 比巴菲特 有錢

分散投資是眾人耳熟能詳的投資金律，但微軟前執行長鮑默爾（Steve Ballmer）卻靠著重押一檔股票，身價超越股神巴菲特。據彭博億萬富豪指數，鮑默爾淨資產達1510億美元，為全球第九大富豪，淨資產比巴菲特多出近100億美元。

鮑默爾表示，他過去曾試著分散資產配置，但苦於找不到能持續擊敗市場的經理人。他唯一認真研究的股票仍是微軟，這是他擁有事物中最優異、最優異的資產。監管文件顯示，鮑默爾2014年卸下微軟執行長職位時，共持有3.33億股微軟股票，約占該公司總股數的4%。

MicroStrategy今年漲幅居次

自2020年中期以來，MicroStrategy已買進43.9萬枚比特幣，這些庫存目前價值約420億元，是該公司市值從開始買進時的約11億元激增至820億元的基礎。經過4年的比特幣購買熱潮，MicroStrategy已成為全球第4大持有者，僅次於創始人中本聰、貝萊德旗下的iShares比特幣信託和加密貨幣交易所幣安。FactSet數據顯示，截至20日收盤，MicroStrategy股價今年來上漲477%，在所有估值50億元以上的美國科技股中僅次於AppLovin。該股2023年漲幅為346%。

社群媒體X調漲頂級套餐價格

馬斯克(Elon Musk)旗下的X從12月21日起在許多市場調漲其Premium Plus方案的價格，因為這家社交媒體希望提高其平台上創作者的報酬。根據一篇部落格文章，該頂級套餐在美國的訂閱價格目前為每月22元，高於先前的16元。基本方案和高級訂閱方案的價格保持不變，分別為3元和8元。X在10月改變了其收入分享做法，以確保訂閱費用能夠更直接地貢獻給創作者支出，並確保他們根據內容品質和參與度而不是僅根據廣告觀看次數獲得補償。

Container Store將破產 保護

Container Store已聲請破產保護，這家成立於1978年的倉儲和規格化商品零售商正在努力應對日益嚴重的虧損和現金流短缺問題。這家德州企業面臨著Target和沃爾瑪等零售商日益激烈的競爭，同時房市形勢嚴峻，價格飆升和房貸利率上升阻礙了銷售，對其商品的需求也面臨壓力。該公司22日表示已在德州聲請破產保護，兩周前紐約證券交易所(NYSE)暫停該公司股票交易。根據NYSE規定，Container Store Group Inc.未能將平均市值維持在1500萬元以上。