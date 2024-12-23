人人都有買房夢...巴菲特示警 即便是富人也得留意1事

巴菲特表示，購屋時應避免眼高手低。 （路透）

若向高齡94歲的「股神」巴菲特 詢問投資 建議，一般人或許以為他會提到對可口可樂或美國運通的長期持股，不過巴菲特認為，他多年來的個人投資，比旗下波克夏公司的操作還令人印象深刻，其中一項就是購屋。

巴菲特從1958年起，就居住在奧馬哈現址，他當年與亡妻蘇珊以3.15萬美元（約合現在的33.67萬美元）購入，不過房價 的增速遠高於通膨，根據Realtor.com數據，如今該物件價值逾140萬美元，報酬率約為4,300%，十分具有巴菲特的風格。

不過巴菲特也曾說，人們常感受到買房的壓力，畢竟這是美國夢的一部分，但這也要看有個人的財務狀況，有時租屋會是更明智的決定。就算是超級富豪，如果不審慎行事，也有可能超支。這項警告在今日更為受用，因房屋的可負擔性已大幅惡化；Redfin數據顯示，如今奧馬哈房價中位數為27.5萬美元，比巴菲特當年買房所支付的金額高近八倍。

巴菲特表示：「如果購屋族眼高手低、或是受政府保護的放貸銀行助長人們買房的夢想，到頭來可能淪為一場夢魘。」「我們美國社會的目標不應該是讓家庭入住夢想中的房屋，而是讓他們住在可以負擔的住所。」