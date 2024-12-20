「具有心理力量的價格」美零售商強力促銷10元以下禮品

目標百貨(Target)和沃爾瑪等零售商這個假期在貨架上擺滿更多價格低於10元的玩具和禮品，例如芭比娃娃，以吸引現金短缺的購物者。照片攝於12月15日曼哈頓一間Target。(路透)

目標百貨 (Target)和沃爾瑪 等零售商 這個假期在貨架上擺滿更多價格低於10元的玩具和禮品，例如芭比娃娃，以吸引現金短缺的購物者。

對於零售商和玩具製造商來說，向收入不超過5萬元的消費者銷售大量廉價禮品，有助於提高關鍵假期期間的銷量和銷量。今年假期比去年縮短5天，預計將表現平淡。

玩具或衣服等非必需品的利潤通常比食品等消費品更高，而消費者、尤其是低收入消費者，由於通貨膨脹而在食品上花費更多的錢。

布拉茲娃娃製造商MGA Entertainment執行長賴里安(Isaac Larian)表示，其60-70%銷售額來自價格10元以下的玩具。它的Miniverse雕像被目標百貨和沃爾瑪等零售商列為頂級玩具，價格大多低於10元。

他說，「消費者非常量入為出，十分節儉。」「一個孩子過去會得到4到5個玩具，今年可能會得到2到3個。」

折扣店Five Below因主要銷售5元以下商品而得名，其營運長官布爾(Kenneth Bull)本月表示，「在這個假日季，其1元、2元和3元的商品將更受重視。」

沃爾瑪和目標百貨也在促銷10元商品。經紀公司D.A. Davidson的報告顯示，沃爾瑪將寶潔公司的Old Spice HoliDude肥皂和除臭劑禮品套裝，與Lumbersnack和SnickerDudel香氛一起放置在引人注目的位置。

D.A. Davidson指出，這些商店還重點宣傳5元和10元的芭比娃娃。

行銷數據提供商Kantar全球資深思想負責人湯瑪斯(Barry Thomas)表示，價格在10元以下的商品可能會導致顧客購買比最初預計更便宜的商品，從而降低銷售額並壓縮獲利。

他說：「10美元是一個具有心理力量的價格點。」並補充說，10元低到足以讓消費者嘗試新事物，「它的風險很低。從零售商的角度來看，它被視為推動購物的規模，是一個衝動價格點。」