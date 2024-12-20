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美股最錢線／大跌才健康 明年甚至不降息

財經新聞組／綜合報導

聯準會降息周期轉趨鷹派，美股遭受重創。對此，賓州大學華頓商學院金融學名譽教授席格表示，美股拋售是「健康的」，聯準會對未來降息的謹慎預測讓投資人「認清了現實」。

聯準會在今年最後一次會議一如預期降息25個基點，將聯邦基金利率降至4.25-4.5%的目標區間。同時，聯邦公開市場委員會(FOMC)的點陣圖預計，2025年可能僅再降息2次，低於9月預測的4次。

這讓投資人感到失望，美股三大指數均下跌逾2.5%，道瓊工業指數連續10個交易日下跌，創1974年以來最長連跌紀錄。

席格表示，「市場之前幾乎處於失控狀態。現在投資人認知到，不會像聯準會啟寬鬆周期時投資人所預期的那樣獲得夠低的利率。」「市場過於樂觀，所以我對股市拋售並不感到意外。」

他補充指出預計聯準會明年將減少降息次數，只僅會降息1-2次。而且隨著FOMC調升未來的通膨預期，明年「也有可能不降息」。

聯準會的最新預測顯示，2025年不包括食品和能源成本的核心個人消費支出(PCE)物價指數將維持在2.5%的高點，遠高於聯準會2%的目標。

席格表示，一些FOMC官員可能已經將潛在關稅帶來的通膨影響納入考量。川普誓言在上任第一天就對加拿大和墨西哥等國徵收額外關稅；但川普很可能不希望美股出現大跌，實際關稅不會「像市場擔心的那樣大」。

根據芝加哥商品交易所(CME)的FedWatch工具，市場參與者目前預計聯準會下次降息要到明年6月，屆時降息25個基點的可能性為43.7%。

巴克萊首席美國經濟學家賈諾尼在充分考慮關稅調升的影響後，維持該行的基本預測，即聯準會明年只會降息2次，分別在3月和6月；並預計聯準會將在關稅導致的通膨壓力消散後，於2026年年中左右恢復漸進式降息。（財經新聞組）

降息 聯準會 關稅

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