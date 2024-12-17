市值已逾1兆美元 博通周一股價為什麼再飆漲11%？

華爾街分析師紛紛調高目標股價，仍趕不上博通的凌厲漲勢。（路透）

博通（Broadcom）上周五市值突破1兆美元並創下上市以來單日最佳24%漲幅，周一再漲11.2%，華爾街分析師紛紛調高目標股價，仍趕不上博通的凌厲漲勢。

受益於生成式人工智慧（AI ）蓬勃發展，博通上周四盤後公布財報優於預期，第1季業績展望也甚樂觀，股價再掀漲勢。

高盛 分析師將12個月的目標價由190美元提高到240美元，理由是博通爭取到更多大型客戶的客製晶片訂單，此外，管理層也展現去年以610億美元併購 VMware 後的營運能力。高盛說，「我們現在對該公司未來的營收和獲利成長展望更有把握」。

博通的漲相令人想起輝達 的輝煌表現。博通周一收在250美元，今年來已上漲120%；相較之下，另一個AI狂潮的受益者輝達（NVIDIA）周一下跌1.7%，11月底以來已出現11%的修正，但今年漲幅仍高達167%。

Bernstein分析師Stacy Rasgon周一表示，博通從強勁的AI題材找到屬於自己的「輝達風光時刻」（NVIDIA moment），他預料新產品在2025年下半年有可能大幅躍升，也看好該公司未來幾年內的龐大商機。

他指出，根據目前博通和超大規模資料中心業者（hyperscaler）客戶的布局，博通預測至2027會計年度AI市場可服務目標市場規模將達到600億至900億美元。博通管理層還提到，若更多正在洽談中的公司加入合作，市場規模可能會更大。

博通將自家客製化的AI加速器稱為XPU，和輝達的圖形處理器（GPU）有所不同。博通表示本季XPU出貨量翻倍，供應「我們三大超大規模資料中心業者客戶」。博通並未指明客戶名稱，但分析師認為，這三大客戶分別是Meta、Alphabet以及抖音母公司字節跳動（ByteDance）。

除博通外，Rasgon也將輝達和高通（Qualcomm）列為最佳晶片投資標的。他對這三家公司均給予「優於大盤」評級，給輝達、博通高通的目標價分別為175美元、250美元和215美元。

巴克萊銀行也將博通目標股價從200美元調高至205美元，Truist從245美元上調至260美元。