聯準會2025年恐變為政策導向 鮑爾難不受政治干擾
聯準會主席鮑爾在有關選舉和財政政策的訊息中一直非常堅定和一致。
在大選兩天後的最後一次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 新聞發布會上，他表示，「選舉不會對我們的政策決定產生影響。」並且「我們不對財政政策發表評論」。而且，可以肯定的是，「我不會談論任何與選舉直接或間接相關的事情。」
一旦川普上任，鮑爾可能會更難不考慮和評論財政政策及其對經濟的影響。雖然任何總統的政見都可能產生一定的經濟影響，但與川普相關的未知因素數量非常多。
當前的經濟背景，一句話：很穩定。即使沒有新政府政策，最新的通膨數據也停滯在3%以上，而聯準會的目標是2%。
阿波羅公司首席經濟學家史洛克(Torsten Sløk)認為，由於經濟的韌性，聯準會將不得不維持較高利率更久，然後在此基礎上執行財政政策。
他說，「如果新政策的三個主要領域是降低稅收、提高關稅、限制移民，那麼教科書恰好會預測所有這些因素都會給通膨帶來上行壓力。」
當然，聯準會的工作是確保價格穩定和充分就業。但未來它可能無法避免逃開財政政策對其雙重使命的影響，即使鮑爾可能很不願意這樣做。
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