我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

TikTok要求「不賣就禁」暫緩實施 美法院駁回

不讓演「情深深雨濛濛」撕破臉 范冰冰首談瓊瑤：久未聯絡

聯準會2025年恐變為政策導向 鮑爾難不受政治干擾

財經新聞組／綜合報導

聯準會主席鮑爾在有關選舉和財政政策的訊息中一直非常堅定和一致。

在大選兩天後的最後一次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 新聞發布會上，他表示，「選舉不會對我們的政策決定產生影響。」並且「我們不對財政政策發表評論」。而且，可以肯定的是，「我不會談論任何與選舉直接或間接相關的事情。」

一旦川普上任，鮑爾可能會更難不考慮和評論財政政策及其對經濟的影響。雖然任何總統的政見都可能產生一定的經濟影響，但與川普相關的未知因素數量非常多。

當前的經濟背景，一句話：很穩定。即使沒有新政府政策，最新的通膨數據也停滯在3%以上，而聯準會的目標是2%。

阿波羅公司首席經濟學家史洛克(Torsten Sløk)認為，由於經濟的韌性，聯準會將不得不維持較高利率更久，然後在此基礎上執行財政政策。

他說，「如果新政策的三個主要領域是降低稅收、提高關稅、限制移民，那麼教科書恰好會預測所有這些因素都會給通膨帶來上行壓力。」

當然，聯準會的工作是確保價格穩定和充分就業。但未來它可能無法避免逃開財政政策對其雙重使命的影響，即使鮑爾可能很不願意這樣做。

聯準會 鮑爾 川普

上一則

業績直直落 梅西百貨月底前關閉65家店

下一則

英特爾可能分拆製造事業 18A製程若未成功將進一步分家

延伸閱讀

就職前打好關係 傳蘋果執行長庫克將親會川普

就職前打好關係 傳蘋果執行長庫克將親會川普
OpenAI 執行長奧特曼 捐100萬元給川普就職典禮

OpenAI 執行長奧特曼 捐100萬元給川普就職典禮
傳中國考慮貶值人民幣 川普候任顧問示警勿操縱貨幣

傳中國考慮貶值人民幣 川普候任顧問示警勿操縱貨幣
川普政策矛盾多 能兼顧高成長、低通膨並減赤字嗎？

川普政策矛盾多 能兼顧高成長、低通膨並減赤字嗎？

熱門新聞

巴菲特手握大量現金，預示市場回報低迷？（路透）

巴菲特「滿手現金」預示美股前景？ 歷史經驗透端倪

2024-12-12 23:30
最新報告指出，今年來在拍賣會上售出的稀有威士忌銷售額銳減。（美聯社）

泡沫恐已破裂…全球珍稀威士忌銷售額下滑 高級酒類市場需求減少

2024-12-08 07:04
美國對中國大陸的新一輪晶片出口禁令豁免了DRAM大廠長鑫存儲等公司，傳是因為受到日本反對。 路透

美最新晶片出口禁令 為何未納入中國半導體巨頭？

2024-12-06 14:26
輝達今年來飆漲近175%，是道瓊工業指數成分股中唯一表現比沃爾瑪好的公司，但輝達11月初才剛被納入道瓊成分股，所以沃爾瑪確實可以被認為是2024年最佳道瓊成分股。歐新社

今年最佳道瓊成分股不是Nvidia 而是這家公司

2024-12-11 10:21
摩根史坦利的分析師認為，是時候該賣出美元了。(路透)

摩根史坦利：是時候該賣出美元了 轉進這兩種貨幣

2024-12-10 02:40
全球最大避險基金變更科技股布局 出售輝達(Nvidia)買入美超微及Palantir等股票。(路透)

橋水基金調整科技股布局 賣Nvidia 敲進美超微及Palantir

2024-12-07 13:12

超人氣

更多 >
與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見

與林青霞分手時 秦漢之子：父親「人財兩失」2000萬一夕不見
冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種

冬天是喝湯的季節 這4位廚師都推薦這2種
上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求

上海「摩登奶奶」60歲擁20歲身材 引20多歲小伙追求
華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？

華人遊客吃飯店早餐目睹一幕 他驚到反胃：紐約這麼癲？
防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失

防範簽帳卡詐騙 養成這些習慣可減少損失