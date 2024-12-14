聯準會2025年恐變為政策導向 鮑爾難不受政治干擾

聯準會 主席鮑爾 在有關選舉和財政政策的訊息中一直非常堅定和一致。

在大選兩天後的最後一次聯邦公開市場委員會 (FOMC) 新聞發布會上，他表示，「選舉不會對我們的政策決定產生影響。」並且「我們不對財政政策發表評論」。而且，可以肯定的是，「我不會談論任何與選舉直接或間接相關的事情。」

一旦川普 上任，鮑爾可能會更難不考慮和評論財政政策及其對經濟的影響。雖然任何總統的政見都可能產生一定的經濟影響，但與川普相關的未知因素數量非常多。

當前的經濟背景，一句話：很穩定。即使沒有新政府政策，最新的通膨數據也停滯在3%以上，而聯準會的目標是2%。

阿波羅公司首席經濟學家史洛克(Torsten Sløk)認為，由於經濟的韌性，聯準會將不得不維持較高利率更久，然後在此基礎上執行財政政策。

他說，「如果新政策的三個主要領域是降低稅收、提高關稅、限制移民，那麼教科書恰好會預測所有這些因素都會給通膨帶來上行壓力。」

當然，聯準會的工作是確保價格穩定和充分就業。但未來它可能無法避免逃開財政政策對其雙重使命的影響，即使鮑爾可能很不願意這樣做。