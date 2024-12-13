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通膨頑固 美11月PPI按年升3% 去年2月來最大漲幅

財經新聞組／綜合報導

美國勞工統計局發布報告指出，11月批發物價漲幅超出預期，進一步加深了對抑制通膨進度放緩的信念。

衡量生產商在最終需求階段產品獲得的價格的生產者物價指數(PPI)本月上漲0.4%，高於《道瓊》普遍預期的0.2%。以年率計算，PPI上漲3%，為2023年2月以來最大漲幅。

然而，剔除食品和能源後的核心PPI成長0.2%，符合預測。此外，扣除貿易服務後，PPI增幅僅0.1%。

最終需求商品價格較上月上漲0.7%，是今年2月以來最大的漲幅。勞工統計局指出，約80%的漲幅來自食品價格上漲3.1%。

在食品類別中，雞蛋飆升54.6%，乾燥蔬菜、新鮮水果和家禽等商品也全面上漲。美國勞工統計局在消費者物價指數(CPI)報告中指出，本月零售雞蛋價格上漲8.2%，較去年同期上漲37.5%。

雖然通膨看起來仍然頑固，但市場大多預計聯準會下周將調降關鍵隔夜借款利率。期貨市場交易員暗示，當聯邦公開市場委員會本周結束會議時，利率幾乎肯定會降低四分之一個百分點。

即使在通膨頑強的情況下，市場預計聯準會仍將降息的原因之一是聯準會官員越來越擔心勞動市場。自2020年12月以來，非農就業人數每月都在增加，但最近增幅有所放緩。

勞工 聯準會 雞蛋

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