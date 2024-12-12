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美股最錢線／市場低估風險 忽視通膨反撲

財經新聞組／綜合報導

對抗通膨的鬥爭可能已基本上已勝利，但物價壓力的緊張局勢仍可能擾亂人們對降息的信心；而股市似乎忽視了這些警告。

在經濟極具韌性、通膨下降和降息等有利的「金髮姑娘」條件下，美股蓬勃發展。然而，物價走勢出現了令人擔憂的跡象，而通貨再膨脹擴張主義式的財政政策可能對寬鬆周期構成風險。川普政府的關稅可能會提高明年的通膨預測。

包括亞西思(Gonzalo Asis)在內的美國商銀衍生性商品策略師表示，「市場低估了CPI風險。」「而且這次CPI更加重要。」

策略師指出，自2月以來，市場對消費者物價指數(CPI)的反應不足，反而更加關注經濟成長前景。然而，對經濟的擔憂才剛見緩和，最新的通膨數據則出乎意料地出現5月以來的最大增幅。

這使得通膨數據和聯準會會議成為本月最大的風險事件。溫和的CPI數據可以維繫12月的反彈，因為這通常是股市全年第二強勁的時期；但若通膨回升可能會重振波動性。

通膨意外上升可能會成為一個問題，因為根據最新的市場走勢和交易員的部位，股市展現出容易受到衝擊的脆弱性。

最近幾周，期權交易商設立對沖部位的資金流入發揮了穩定市場的作用。這意味著交易商必須在市場走低時買入，在市場走高時賣出，降低了高波動性的可能性。但在標普指數連續兩個交易日下跌後，已失去了部分下行緩衝。

根據美國商銀11月的基金經理人調查，投資人已經將全球物價壓力加速視為股市最大的尾部風險；其中32%的人認為這項擔憂高於21%對地緣政治因素的擔憂。（財經新聞組）

降息 投資 川普

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