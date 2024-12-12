科技股帶動股價勁揚 那指53年來首登2萬點創歷史新高

拜科技股大漲之賜，那斯達克指數11日首次站上2萬點，創下歷史新高。(路透)

那斯達克 綜合指數(Nasdaq composite)11日創歷史新高，指數成立53年來首度登上2萬點，科技股帶動下股價勁揚。美東時間中午12時20分左右，那斯達克上漲1.7%，站上20,029.53點，標準普爾500(S&P 500)上漲約0.8%，道瓊工業平均指數(Dow Jones Industrial Average)小漲50點，約0.1%。

今年以來，那斯達克綜合指數已經成長35%，與去年相比則成長38%。富比士雜誌(Forbes)指出，帶動11日那斯達克一路走高的科技股，包括博通(Broadcom)成長5.2%、Alphabet上漲4.7%、Crowdstrike上漲4.6%、特斯拉(Tesla)上漲3.3%，全球規模最大的幾家科技巨擘也紛紛上漲，包括輝達 (Nvidia)上揚2.5%、亞馬遜(Amazon)上漲2.4%。

從2020年6月10日登上1萬點到現在2萬點的里程碑，那斯達克綜合指數花了四年又六個月，也就是1645天。今年裡，那斯達克綜合指數勢如破竹，連續跨越多個門檻，先是5月28日到達1萬7000點，緊接著7月3日來到1萬8000點，11月22日又晉升到1萬9000點。

1971年創立的那斯達克綜合指數以科技股為主，今年火紅表現主要拜人工智慧(AI)榮景之賜。市值約3兆3000億元的晶片大廠輝達，今年股價成長超過187%。

就在那斯達克綜合指數登上2萬點的同一天，勞工統計局(Bureau of Labor Statistics)公布報告指出，今年11月通膨比2023年同期增加2.7%，符合分析師的預期。

聯邦準備理事會(Federal Reserve)負責制定政策的聯邦公開市場委員會(Federal Open Market Committee，FOMC)12月18日將開會討論是否降息。

Sarmaya Partners投資長拉提夫(Wasif Latif)表示，各種報告數據均顯示經濟平穩發展，讓證券 市場似乎鬆了一口氣。拉提夫說，原本證券市場已經做了失業可能比預期嚴重的打算，但報告結果並沒有令人意外之處。