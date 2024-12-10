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摩根士丹利加持 市場對Fed降息押注大增

編譯黃淑玲／綜合外電
美國聯準會（Fed）。 （路透）
美國聯準會（Fed）。 （路透）

美國聯邦資金期貨市場對於美國聯準會（Fed）本月與明年1月的降息押注，都大幅增加，因為得到摩根士丹利（大摩）背書的加持。

大摩策略師團隊在最新一份報告中，建議買進明年2月的合約。交易員持有的明年1月和2月的合約部位，上周五（6日）分別都以創紀錄的數量猛增。

由Matthew Hornbach領銜的大摩策略師報告指出，「我們認為，投資人應該為1月29日聯邦公開市場委員會（FOMC）降息25個基點的市場隱含機率上升做準備」，為此，大摩建議可以進行的布局包括，買進2月聯邦資金合約，並且接收與1月會議相對應的隔夜指數交換利率（OIS）。

摩根士丹利經濟學家預期Fed將在本月和明年1月，分別降息25個基點（1碼），不過投資人仍心存疑慮。OIS市場目前反映的本月降息幅度約為20個基點、降息機率80%。在上周五11月非農就業數據公布之前，這機率約為64%；就業數據出來後，交易員加大了對聯準會本月降息的押注。

上周五，聯邦資金期貨因買盤湧入，交易量創下紀錄，410,842口1月合約換手，改寫11月14日所創的250,000口紀錄。11月14日那時，聯準會主席鮑爾說，美國經濟最近的表現一直都「非常好」，讓Fed有空間以謹慎的速度降息。

12月6日這天，聯邦資金期貨1月合約的未平倉量增加大約7%至逾500,000口，2月合約未平倉量增加3%以上至318,000口，雙雙破紀錄。其中有大約20,000口的合約交易定價在95.715。而大摩的建議正是買在95.71或是OIS利率4.300%。

本周可能令市場進一步完全消化聯準會本月和下個月降息的催化劑，包括周三和周四要公布的美國11月消費者和生產者物價指數。

降息 聯準會 就業

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