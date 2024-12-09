理財QA：年末買禮不負債 10方法學起來

過節到處跑派對、乃至於買禮物送人，林林總總加起來花費很可觀。(路透)

問：年底過節要到親朋好友家拜訪，處處送禮物，花費很大，請問有什麼辦法可避免節後負債累累？

答：寒冬過節到處跑派對、乃至於買禮物送人，林林總總加起來花費很可觀，而且根據畢馬威(KPMG)的2024年消費者洞察報告(Consumer Pulse) ，全美消費者今年計畫的假期支出比2023年增加 4%，每人平均948美元。

並非人人負擔得起這樣的花費。

數據情報業者Morning Consult 的2024年民調發現，全美20%受訪成人表示，為了好好過節不得不負債。

靠著借錢購買負擔不起的東西，絕非好主意，短暫歡樂過後馬上會收到大筆帳單。

為避免超支過節導致假期負債，專家列出10個好方法。

方法一：事先列出假期費用

金融科技公司Empower 資深金融專業人士伯勒爾(Courtney Burrell) 說，隨著通膨和物價上漲，很難到過節前最後一刻還有餘錢購買額外禮物，務必計畫行事，一開始就列出假期花費項目。

列清單力求周全，裝飾、旅行、辦活動／參與活動、娛樂、卡片、包裝紙、食物和運輸等等各項常見費用都要計算在內，事先列出並預備，可避免不知不覺把錢花光，也不致於全部靠刷卡支付。

方法二：設定花費上限

伯勒爾建議，根據列出的假期花費確定真正想要花錢的項目；也許今年優先考慮探望難得見面的家人，或者想要減少社交活動以便為自己留出更多禮物預算 。一旦算出舒適的支出數字並確定銀行帳戶有足夠金額，就可將該數字視為個人支出上限，努力將支出控制在該限額下。

方法三：即時現金轉帳到信用卡 帳戶

信用卡既安全又方便，如果有獎勵計畫，更可享紅利積分或累積里程；但如果信用額度很高，很容易不知不覺猛刷、終至超額。

為避免無度刷卡，可考慮在手機上安裝銀行應用程式，每次刷卡付費，馬上將等額資金從支票 帳戶轉入信用卡帳戶，可馬上擺脫債務、不必按月付卡債，而且不會因欠卡債利息而減少紅利。

方法四：用現金購物

認證財務規畫師兼 GoodFinancialCents 網站創辦人羅斯( Jeff Rose) 說，完全用現金購物是很有效但常被忽視的避免超支方法。可根據預算提領現金，敦促自己百分之百以現金付所有假期支出。付現金購物務必保留所有收據，以便換貨或退貨時使用。

方法五：藉電子表格和應用程式追蹤支出

為防止花費失控，理財業者Fund&Grow營運長韋伯斯特(Amanda Webster)建議在Excel、Google Sheets 或Open Office 上建立電子表格，納入想購買的所有項目。表格可顯示總支出以及為每個人買禮物的分項支出，並註明新增費用是否必須特定日期之前償還。

此外，考慮從頭到尾使用同一張卡購物，在一張帳單上查看所有消費的商店和金額，過節後如果要退換貨，查看同一張帳單一目了然。

出門購物前可先打開信用卡應用程式的行動提醒功能，交易過後都會逐馬上逐一送通知到手機上，藉此監控交易。

此外，可使用資金管理應用程式，一旦花費逼近設定預算時便會發送通知。

方法六：善用折扣

畢馬威消費者假期購物調查發現，39% 受訪者偏好在網路上進行節日購物，網購前務必花時間研究所有可用折扣。

理財業者Sexton Advisory Group 執行長塞克斯頓(Steve Sexton)許多客戶使用免費的瀏覽器擴充程式Honey，在線上結帳時自動使用優惠券代碼，可應用到數千家商店、甚至預訂旅行。

方法七：出售不用的貴重物品

將家裡不需要但可出售的貴重物品拿到網站轉售，最後可能有相當可觀的收入。例如在 Swappa 等網站，狀況良好的 Apple iPhone 14 Pro Max 大約可賣 478 美元；未使用的運動和健身器材、家具、衣服、珠寶、藝術品和其他物品都可輕鬆快速在網上出售，再把這些收入拿去買禮物。

方法八：降低禮物預算

如果手頭真的很緊，塞克斯頓建議改採禮物交換等各種方式，降低買禮物的數量，也可考慮送人自製烘焙食品、剪貼簿或手工裝飾品。

方法九：用新卡買禮物賺取獎金

有些發卡銀行會為新卡顧客送上豐厚現金禮，只要在特定時間刷卡滿多少額度，便會免費折抵刷卡金額。美國運通公司(American Express)的Blue Cash Everyday® 卡就是一例，前六個月刷2000 美元便折抵200美元金額。

方法十：兌換信用卡紅利點數

如果持有提供獎勵積點的信用卡並且經常使用，務必登入線上帳戶或查看應用程式，看看是否可兌換，也許可獲現金返還、或者用兌換禮卡以便在假期期間消費或者當禮物送人。

善用這些方法將可有效避免過節時超支，安心展開無債一身輕的新年。