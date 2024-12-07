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美國11月新增22.7萬非農就業數超預期 降息率大增

財經新聞組／綜合報導
11月新增非農就業人數超出預期，市場對本月降息看法更加堅定。（路透）
11月新增非農就業人數超出預期，市場對本月降息看法更加堅定。（路透）

美國勞工統計局報告顯示，隨著東南部大規模罷工和大型颶風的影響消退，11月新增就業數從上個月近乎停滯的狀態中反彈。

本月非農就業人數新增22萬7000人，高於《道瓊》普遍預期的21萬4000人；10月非農業就業人數上修至3萬6000人。

不過，失業率一如預期小幅上升至4.2%。隨著勞動參與率小幅下降和勞動力本身下降，失業率上升。納入灰心喪志的工人和因經濟原因從事兼職工作者的廣義失業率小幅上升至7.8%。

就業成長主要集中在醫療保健，新增5萬4000個、休閒和酒店業增加5萬3000個以及政府部門新增3萬3000個；這些產業過去幾年中一直在帶動薪資成長。

同時，進入假期季，零售貿易業減少了2萬8000人。由於今年感恩節比平常來得晚，一些商店可能延後了招聘活動。

勞工工資持續上漲，平均時薪較一個月前上漲0.4%，較去年同月上漲4%。這兩個數字都高出預期0.1個百分點。

該報告也對勞動市場狀況以及這將如何影響聯準會的利率決策提出了疑問。

非農就業數據公布後，交易員加速押注聯準會肯定會降息，降息0.25個百分點的市場隱含賠率升至88%以上；聯準會政策制訂者將於12月18日做出利率決定。

本周聯準會主席鮑爾表示，總體強勁的經濟狀況讓他和他的同事能夠在做出利率決定時保持耐心。其他官員則表示，進一步降息的可能性很大，但會受到經濟數據變化的影響。

雖然2022年中期通膨已脫離40年來的高點，但最近幾個月的物價卻在上漲。同時，10月就業報告和其他各種報告都顯示勞動市場仍在成長但速度放緩。

用於計算失業率的家庭調查也描繪出與提供整體就業人數的機構調查類似的情況。

根據勞工統計局的數據，雖然勞動力減少了19萬3000 人，但本月家庭就業人數增加了17萬4000 人。衡量勞動年齡人口在工作或尋找工作的比例的勞動參與率下降至62.5%，下降了0.1個百分點。

就業 聯準會 降息

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