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超微執行長蘇姿丰 看好AI晶片每年60%爆發成長

編譯黃淑玲／綜合報導
超微執行長蘇姿丰。（路透）
超微執行長蘇姿丰。（路透）

超微（AMD）執行長蘇姿丰接受彭博資訊專訪時，預估AI晶片市場規模將以每年60%的速度成長，在2028年時到達5,000億美元，屆時這類產品的市場規模會相當於現在整體產業。

蘇姿丰表示，現在運算業界最令人興奮的環節是如何發揮AI的能耐，超微認為AI將是無所不在、將在所有應用、所有產品、所有場所之中，這將需要運算能力，「這就是我們所處的位置」。

相較於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳常在發表會長篇大論談願景，蘇姿丰相對緩慢地升任執行長，職涯多數時間重視履行承諾，也就是及時推出更好的產品，以這種紀律幫助超微贏回可信度和大客戶。

蘇姿丰在超微總部接受彭博記者訪問時說：「我真的相信AI是我職涯所見最能帶來變革的科技」，「AI（發展）比我們見過的事物都快，就像是我們過去18個月取得的進展，絕對比過去十多年還多。」

這波AI熱潮的最大受惠者依然是輝達，蘇姿丰談到輝達時，表示欽佩黃仁勳很傑出，兩人雖是遠親，但直到各自成為科技公司主管後，才在產業活動首次碰面。蘇姿丰和黃仁勳職涯的多數時間都籠罩在英特爾的陰霾之下，如今都各自闖出一片天。

蘇姿丰認為，AI市場規模龐大，意味著所有生產「傑出產品」的企業都有龐大的成長空間，超微相對較少的資源不成阻礙，「我們一直處於人力不一定跟大企業一樣多的處境，但我們絕對會在特定技術能力與產業影響力方面，和高於自己量級的對手較量。」

蘇姿丰 AI 黃仁勳

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