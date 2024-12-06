比特幣破10萬 昔2張披薩變10億 川普攬功：恭喜愛好者

華府對加密貨幣的態度將轉為友好，比特幣交易價格4日首次突破10萬元大關。(路透)

由於投資人押注總統當選人川普 上台後，華府對加密貨幣 的態度將轉為友好，相關政策可望進一步推動增長，比特幣 (Bitcoin，BTC)交易價格4日首次突破10萬元大關，但5日微跌至9萬5975.62元。

自大選日以來，全球最大數位貨幣比特幣漲勢非凡，短短四周內飆升40%以上，紀錄不斷被打破；從2013年首度突破1000元至今，更是漲了百倍。川普4日宣布提名對加密貨幣友好的前聯邦監管官員阿特金斯(Paul Atkins)出任聯邦證券交易委員會(SEC)主席之後，比特幣值飆至10萬3853元。

川普在競選期間已放棄他過去曾對比特幣抱持的懷疑立場，承諾將「結束拜登對加密貨幣的戰爭」。加密貨幣顯然也接受了即將上任的美國政府，成為向主流進軍的華府新崛起勢力，其資產類別價值已擴大到3兆元。加密貨幣早年扮演反抗建制派的政治權力局外人角色，已然逆轉。

川普5日在他的社媒平台Truth Social上為比特幣值站上10萬元歡呼，但也不吝於攬功；川普寫道：「恭喜比特幣愛好者！！！100,000元！！！不客氣！！！」他寫道：「我們將共同讓美國再度偉大！」

紐約時報報導，比特幣價格暴升最令人津津樂道、最知名的故事是佛羅里達州一名男子在2010年時出價10萬BTC，徵求人替他代購兩張Papa John's連鎖披薩店的披薩；當時10萬BTC約值45元，但若以10萬BTC現今的價值計算，將近10億元，不僅是最貴的兩張披薩，甚至可以買下三分之二的Papa John's。

倫敦區塊鏈公司Clearmatics市場情報主管史旺森(Tim Swanson)表示，「我覺得這非常諷刺，比特幣當初的目的就是要在傳統金融和政府監控之外，創建出替代性支付架構。現在一些比特幣的支持者卻試圖擁抱政府，甚至獲得補貼。」

華爾街日報報導，比特幣2008年由化名為中本聰(Satoshi Nakamoto)的人或團體構思以來，許多早期粉絲都是自由主義者，他們認為這是一種讓個人控制自身財務命運的方式，不受銀行和政府監督。如今，加密貨幣投資人卻為川普承諾將讓政府持有比特幣建立戰略國家儲備而歡呼；川普還承諾要減輕加密產業的監管負擔。

華府官員過去一直對加密貨幣持謹慎態度，將其與非法活動和投資詐騙聯繫在一起。聯邦證券交易委員會主席詹斯勒 (Gary Gensler) 即曾警告數位貨幣充斥欺詐和操縱行為；川普誓言他一上任就要開除詹斯勒，詹斯勒已宣布他會在川普1月20日就職當天辭職。

與此同時，加密貨幣公司在這次大選傾力動員支持對加幣貨幣友好的候選人並驅逐批評者，國會未來似乎更有可能通過受到加密貨幣行業歡迎的立法。

雖然中本聰最初設想的比特幣是一種支付方式，但它幾乎從未真正被拿來做為支付用途。比特幣支持者認為，它是「數位黃金」，可用來儲存貨幣價值、對抗通膨。