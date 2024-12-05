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散戶猜謎亂押寶 咆哮小貓一則懸疑貼文再掀投機熱潮

編譯季晶晶／綜合外電
網紅吉爾(圖)周四下午在X平台貼出一則未附解釋文字的圖片，引爆投機性交易。(美聯社)
網紅吉爾(圖)周四下午在X平台貼出一則未附解釋文字的圖片，引爆投機性交易。(美聯社)

因為迷因股而聲名鵲起、線上暱稱「咆哮小貓」（Roaring Kitty）的吉爾（Keith Gill）周四下午在X平台貼出一則內容隱晦的圖片，很像《時代》雜誌2006年12月15日的封面，封面裡的「你（You）」一詞被移除，只剩一個畫面空白的電腦螢幕，螢幕下方是一具鍵盤。這篇沒有附上任何解釋文字的圖片迅速引爆散戶熱情和投機性交易。

遊戲驛站（GameStop）股價一度飆升14%，短暫觸發暫停交易。AMC Entertainment的股價也一度衝高13%，兩支股票終場都收高5.9%。 

由於沒解釋，散戶開始大猜謎，股票交易代碼與吉爾發文有象徵性關係的公司，股價也跟著漲，例如代碼為U的Unity Software攀高5%，代號是You的機場安全系統營運商Clear Secure則迅速縮減先前跌幅，至僅下跌1.1%。這個現象再次凸顯出迷因股的巨大吸引力。

這則神秘貼文還引發一波期權活動。押注遊戲驛站股價突破30美元的期權成為當天最活躍合約，共成交32,000份。Unity Software看漲期權交易量激增，達到9月24日以來最高。

這是吉爾9月以來首次在X上發文，當時他在《玩具總動員》系列電影的劇照中插入了一隻狗的圖片，引起了迷因股的短暫上揚。根據吉爾10月提交給美國證券交易委員會（SEC）的文件，他在7月披露了6.6%的持股， 然後拋售全部倉位。

遊戲驛站的股價曾在6月飆升，當時吉爾預定回歸他的YouTube頻道，但他開始直播後股價下跌。

這次的迷因股最新反彈，恰逢美國金融市場出現了樂觀情緒的跡象。比特幣最近突破了100,000美元，股指續創新高，而信用利差仍然保持窄幅。

比特幣 迷因股

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等待就業報告 股指全面收低 道指跌落4萬5000點

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