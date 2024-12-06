華爾街：美股年底還有高點 明年經濟成長將更強勁

華爾街多位策略師認為，美股年底還有高點可期。(歐新社資料照片)

在科技業財報與美國總統當選人川普 持續籌組親商內閣激勵下，道瓊工業指數4日收盤首次漲破45,000點，延續今年來的牛氣。最新調查顯示，自川普贏得美國總統大選，美國企業對經濟和自家企業前景的樂觀程度顯著提升，儘管認為存在通膨風險，但預期2025年經濟成長將更強勁。

道瓊工業指數4日收盤上漲約309點（漲幅0.7%）至45,014點，標普500指數和那斯達克綜合指數也分別上漲0.6%和1.3%，同創收盤新高。

華爾街多位策略師認為，美股年底還有高點可期，只是在持續攀升過程中可能遭遇一些障礙。高盛分析師團隊最近預測，標普500指數年終落點約在6,200點。Fundstrat創辦人Tom Lee更看好標普500指數上看6,300點，認為有兩大潛在撐盤力量可以期待，分別是「聯準會 賣權」（Fed put）與「川普賣權」（Trump put）。

聯準會賣權是指，Fed會在股市大跌時出手救市；川普賣權則是指，川普會在股市大跌時出手救市。

季節性因素也可能有利美股繼續攻堅，因為歷史經驗顯示，1928年以來，標普500指數在12月收漲機率達74%，是全年多頭勝算最高月份。Ritholtz財富管理公司首席市場策略師考克斯也說，1950年以來，標普500指數在封關前最末五個交易日到新年頭兩個交易日，上漲機率達80%。

美國會計師協會（AICPA）對美國企業主管最新調查也顯示，67%受訪者對未來一年經濟前景充滿信心，高於8月調查的26%，受訪者也計劃提高支出於擴大事業，且表示招募前景比選前改善，潛在負面因素包括原物料和能源成本。

調查顯示，儘管川普威脅對美國貿易夥伴加徵關稅 可能推升通膨，但他承諾的降低企業稅和減少監管，仍讓他的整體立場被視為親商。

杜克大學商學院與亞特蘭大及里奇蒙聯準銀行合作的調查也指出，美國企業財務長對整體經濟和自己公司的前景，在選後都變得更為正面。除了通膨，受訪財務主管認為貨幣政策、關稅的潛在後果，以及勞動力可得性，也都是主要憂慮。