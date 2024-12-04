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顧客精打細算、缺乏強大數位商品 一元商店優勢不再

財經新聞組／綜合報導

當購物者尋找便宜貨時，一元商店似乎是最合邏輯的目的地。但這種心態並不足以提升Dollar Tree和Dollar General的銷售額。

2024年至今，這些折扣商店的股價大幅下跌。而且兩家公司都出現領導層變動；Dollar Tree還打算出售其雜貨店品牌Family Dollar。

Piper Sandler零售分析師基斯(Peter Keith)表示，一系列挑戰性因素對零售商造成損害。慣於在連鎖店購物的低收入顧客最容易受到通貨膨脹等經濟變化的影響。而受限於成本，這些一元商店的精簡營運模式，例如精簡的人員配置和低時薪，導致賣場擺設混亂和糟糕的客戶體驗。

隨著沃爾瑪等傳統零售商大量投資電子商務，以跟上疫情期間消費者不斷變化的習慣，競爭變得更加激烈。一元商店沒有非常強大的數位產品，在當前環境下已成為一個劣勢。

幾十年來，一元商店以簡單的價格提供種類繁多的商品，並且尺寸較小，適合有限的家庭預算，從而吸引了購物者。然而，每家一元商店的重點在策略和品種上都有不同的體現。

雖然兩家連鎖店採取了不同的策略，但它們都依賴開店來推動銷售成長。以商店數量計算，這兩家零售商是美國最大的零售商。Dollar Tree在美國擁有超過1萬6000家商店，而Dollar General在美擁有近2萬家門市。

相較之下，沃爾瑪在全美擁有約4600家門市，Target擁有近2000家門市。

然而高通膨考驗了這種商業模式。Dollar General執行長瓦索斯(Todd Vasos)在9月的高盛零售會議上表示，Dollar General總銷售額約60%來自年收入低於3萬元的家庭。而在充滿挑戰的經濟時期，這些常客往往先感到手頭拮据。

零售商 沃爾瑪 低收入

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