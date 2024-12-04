顧客精打細算、缺乏強大數位商品 一元商店優勢不再

當購物者尋找便宜貨時，一元商店似乎是最合邏輯的目的地。但這種心態並不足以提升Dollar Tree和Dollar General的銷售額。

2024年至今，這些折扣商店的股價大幅下跌。而且兩家公司都出現領導層變動；Dollar Tree還打算出售其雜貨店品牌Family Dollar。

Piper Sandler零售分析師基斯(Peter Keith)表示，一系列挑戰性因素對零售商 造成損害。慣於在連鎖店購物的低收入 顧客最容易受到通貨膨脹等經濟變化的影響。而受限於成本，這些一元商店的精簡營運模式，例如精簡的人員配置和低時薪，導致賣場擺設混亂和糟糕的客戶體驗。

隨著沃爾瑪 等傳統零售商大量投資電子商務，以跟上疫情期間消費者不斷變化的習慣，競爭變得更加激烈。一元商店沒有非常強大的數位產品，在當前環境下已成為一個劣勢。

幾十年來，一元商店以簡單的價格提供種類繁多的商品，並且尺寸較小，適合有限的家庭預算，從而吸引了購物者。然而，每家一元商店的重點在策略和品種上都有不同的體現。

雖然兩家連鎖店採取了不同的策略，但它們都依賴開店來推動銷售成長。以商店數量計算，這兩家零售商是美國最大的零售商。Dollar Tree在美國擁有超過1萬6000家商店，而Dollar General在美擁有近2萬家門市。

相較之下，沃爾瑪在全美擁有約4600家門市，Target擁有近2000家門市。

然而高通膨考驗了這種商業模式。Dollar General執行長瓦索斯(Todd Vasos)在9月的高盛零售會議上表示，Dollar General總銷售額約60%來自年收入低於3萬元的家庭。而在充滿挑戰的經濟時期，這些常客往往先感到手頭拮据。