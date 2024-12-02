基辛格退出英特爾 分析師：誰接手都將面臨艱難挑戰

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）。（路透）

英特爾在製造技術落後對手、錯失AI浪潮、股價重跌之際，執行長基辛格閃電退休並離開董事會。分析師認為，無論誰接手都將面臨艱難挑戰，儘管英特爾有它政治意義，但僅靠政府支持並無法解決問題。

美國晶片 大廠英特爾（Intel）今天宣布公司執行長基辛格（Pat Gelsinger）退休並離開董事會，自1日生效。兩位高層辛斯納（David Zinsner）和霍特豪斯（Michelle Johnston Holthaus）共同暫代執行長職務，董事會已成立委員會尋覓接替基辛格的最佳人選。

英特爾董事會獨立主席耶里（Frank Yeary）表示，公司將繼續針對優先處理事項採取緊急行動，簡化及強化產品組合，提升製造與代工能力，同時優化營運費用和資本。

消息一出，英特爾股價一度上漲逾5%，不過最終下跌0.5%、收在23.93美元。

道瓊旗下的「巴隆周刊」（Barron's）今天指出，新的管理團隊必須向投資 人證明，公司有能力平衡短期和長期優先事項。英特爾未來仍面臨諸多不確定性。

愛德華瓊斯公司（Edward Jones）分析師普克（Logan Purk）在寫給客戶的一封信中指出，「儘管投資人可能認為這（英特爾執行長換人做）是一項正面的消息，我們所見到的持續證據表明，英特爾無法克服自行造成、或因其他原因產生的障礙。」

普克並寫到，新任執行長在能夠調整英特爾規模之前，可能會面臨一連串的問題。

「巴隆周刊」指出，英特爾第一大問題是晶片製造技術領先地位在2018年左右被台積電 超越。2021年，基辛格出任執行長，落後情況已經加劇。基辛格以重返領先地位、並為其他公司代工為主要目標，不過「到目前為止，這項計劃並未取得太大進展」。

為了維持競爭力，英特爾甚至被迫轉向外部廠商，尋求與台積電合作生產部分商品。英特爾持續將希望寄託在預計於2025年中啟用的自有製造生產線，但結果尚不清楚。

之後不論誰接下英特爾執行長一職，都將面臨與基辛格同樣的挑戰。

「巴隆周刊」對於英特爾如何在削減開支的同時，追趕上台積電的技術打上問號。

投資人希望削減成本，基辛格之前已採取行動裁掉15%的人力和宣布停發股息。然而這些即時需求卻與公司長期發展相互違背，影響到對於研發和資本支出的重要投資。

美國政府最近依據「晶片法」（CHIPS and Science Act）敲定英特爾近80億美元（約新台幣2620億元）的補助，雖然有所助益但款項僅占公司不到兩個季度的資本支出。

英特爾新任執行長可能還得面臨基辛格不願做出的選擇：出售公司部分業務。

可能分拆的選項包括旗下Mobileye公司（Mobileye Global Inc.）的自駕晶片業務和亞爾特拉公司（Altera Corp.）嵌入式晶片業務。另一個選擇是尋找買家收購整家公司，但買家不僅須具備雄厚財力，且這項交易涉及政治因素因此要達成極為困難。

最終，新任執行長將面臨艱難抉擇。對英特爾有利的是它在美國的地位，身為唯一可能追趕上台積電的美國晶片製造商，它是「晶片法」下最大受益者，獲得24%的撥款。英特爾背後有兩黨的政治意志，「但僅靠意志力並無法解決英特爾的問題」。