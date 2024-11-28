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馬斯克又造就迷因股 UMAC飆漲 小川普受惠

編譯季晶晶／綜合外電
馬斯克的貼文和川普的姓氏推動無人機製造商Unusual Macines成飆股。圖為小川普（圖左後蓄鬚者）與川普和馬斯克11月16日共同出席在紐約麥迪遜廣場花園的一場終極格鬥賽。（美聯社）
馬斯克的貼文和川普的姓氏推動無人機製造商Unusual Macines成飆股。圖為小川普（圖左後蓄鬚者）與川普和馬斯克11月16日共同出席在紐約麥迪遜廣場花園的一場終極格鬥賽。（美聯社）

特斯拉和SpaceX的執行長馬斯克（Elon Musk）偏愛無人機勝過傳統戰機，他上周日在X平台上發文批評F-35，結果製造商洛克希德馬丁公司股價在截至周三的本周交易裡下跌逾3%，一家小型無人機製造商Unusual Macines（股票代號UMAC）則大有斬獲。

UMAC周一大漲34%、周二回檔後，周三又飆升84.5%，盤中漲幅一度達約120%到11.67美元，寫下盤中新高紀錄。這家公司

推升UMAC股價的除了馬斯克——他對航太和國防產業或政府承包業務並不陌生，SpaceX是全球最有價值的航太公司，為美國太空總署和國防部提供服務—之外，還有個重要因素：「川普」的姓氏。UMAC聘請川普長子Donald Trump Jr.擔任該公司顧問。

UMAC執行長艾文斯（Allan Evans）強調，此舉看重的不是小川普的政治人脈，而是他的商業人脈。不管實情如何，這已成功挑起股市投資人的熱情。市場上絕大多數的無人機零件都是中國製，艾文斯說，小川普的商業關係網將有助於他們滿足市場上對於非大陸製無人機零件的需求。

UMAC為包括軍用無人機在內的所有無人機製造元件。該公司規模仍小、目前市值近7,000萬美元，官網首頁標明「為美國的無人機產業服務」，還註明股價在紐交所的漲跌。

小川普說：「無人機的市場需求顯而易見。同樣明顯的是，我們必須停止購買中國大陸的無人機和他們的無人機零件。」

美媒報導小川普目前持有331,684股UMAC股票，僅幾日之間，因股價上漲就賺逾182萬美元。

小川普 馬斯克 航太

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