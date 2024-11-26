Fed古斯比：預期繼續降息 除非經濟過熱

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）。 （路透）

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）表示，他預期聯準會 （Fed）將繼續朝著既不抑制也不促進經濟活動的立場，降低利率 。

古斯比在周一（25日）福斯商業新聞（Fox Business）的訪談中指出，「除非有令人信服的證據證明經濟過熱，否則我認為沒有理由不繼續降低聯邦資金利率」。

他說，「行動速度將取決於前景和狀況」，「但對我來說，我們相當清楚走在利率下降的路上，更接近於中性水準」。古斯比預測的中性利率接近Fed官員們的預估中值，9月時該數值為2.9%。

聯準會決策官員在12月的利率會議之前，還有幾個經濟數據需要消化，其中包括聯準會重視的通膨指標和就業 報告。古斯比表示，重要的是不要從單月數據中「過度得出結論」。

花旗集團（Citigroup）利率策略師最新的報告，則是主張聯準會12月應暫停降息。Jabaz Mathai和Alejandra Vazquez說，「我們認為聯準會應該擱置寬鬆政策，除非12月公布的非農就業數據疲軟」。美國12月6日將公布11月非農就業數據。

Mathai、Vazquez兩人與花旗經濟學家的看法不同，花旗的經濟學家在本月稍早的報告中，仍然預期聯準會在12月降息50個基點，但也承認這種可能性已在減弱。花旗經濟學家預測，11月非農就業數據將顯示非農就業增加不到15萬人，而彭博資訊調查的預估中值為22萬。他們說，要讓聯準會在12月暫停降息，需要就業至少成長30萬人，且11月核心CPI至少上漲0.35%。

美國銀行（BofA）和摩根大通的經濟學家，則是已經放棄Fed今年內會再一次降息50個基點的預期。

債券投資人現已削弱對未來一年聯準會降息幅度的押注，原因除了美國經濟和股市表現強勁，預期川普再次入主白宮恐將引發通膨再次加速，也是重大因素。