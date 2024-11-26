我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Fed「鷹王」卡斯哈里：下月降息 仍是合理考慮

投資人看破川普關稅煙幕 道指和史指躍升至歷史新高

Fed古斯比：預期繼續降息 除非經濟過熱

編譯黃淑玲／綜合外電
芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）。 （路透）
芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）。 （路透）

芝加哥聯邦準備銀行總裁古斯比（Austan Goolsbee）表示，他預期聯準會（Fed）將繼續朝著既不抑制也不促進經濟活動的立場，降低利率

古斯比在周一（25日）福斯商業新聞（Fox Business）的訪談中指出，「除非有令人信服的證據證明經濟過熱，否則我認為沒有理由不繼續降低聯邦資金利率」。

他說，「行動速度將取決於前景和狀況」，「但對我來說，我們相當清楚走在利率下降的路上，更接近於中性水準」。古斯比預測的中性利率接近Fed官員們的預估中值，9月時該數值為2.9%。

聯準會決策官員在12月的利率會議之前，還有幾個經濟數據需要消化，其中包括聯準會重視的通膨指標和就業報告。古斯比表示，重要的是不要從單月數據中「過度得出結論」。

花旗集團（Citigroup）利率策略師最新的報告，則是主張聯準會12月應暫停降息。Jabaz Mathai和Alejandra Vazquez說，「我們認為聯準會應該擱置寬鬆政策，除非12月公布的非農就業數據疲軟」。美國12月6日將公布11月非農就業數據。

Mathai、Vazquez兩人與花旗經濟學家的看法不同，花旗的經濟學家在本月稍早的報告中，仍然預期聯準會在12月降息50個基點，但也承認這種可能性已在減弱。花旗經濟學家預測，11月非農就業數據將顯示非農就業增加不到15萬人，而彭博資訊調查的預估中值為22萬。他們說，要讓聯準會在12月暫停降息，需要就業至少成長30萬人，且11月核心CPI至少上漲0.35%。

美國銀行（BofA）和摩根大通的經濟學家，則是已經放棄Fed今年內會再一次降息50個基點的預期。

債券投資人現已削弱對未來一年聯準會降息幅度的押注，原因除了美國經濟和股市表現強勁，預期川普再次入主白宮恐將引發通膨再次加速，也是重大因素。

聯準會 就業 利率

上一則

Fed「鷹王」卡斯哈里：下月降息 仍是合理考慮

延伸閱讀

Fed「鷹王」卡斯哈里：下月降息 仍是合理考慮

Fed「鷹王」卡斯哈里：下月降息 仍是合理考慮
川普和FED鮑爾會鬧翻嗎？美債被拋售？專家透露最可能情境

川普和FED鮑爾會鬧翻嗎？美債被拋售？專家透露最可能情境
今年房市可望強勁反彈？加州房仲協會改口：誤判

今年房市可望強勁反彈？加州房仲協會改口：誤判
瑞銀首席經濟學家：人行仍有2碼降息空間

瑞銀首席經濟學家：人行仍有2碼降息空間

熱門新聞

隨著科技公司和各地公用事業砸錢打造AI基建，日本線纜製造商Fujikura成為標準的「鋤與鏟」投資題材。路透

今年飆漲400% AI讓這間139歲的公司股價一飛衝天

2024-11-25 13:06
蛋價一旦上揚就很難回跌，而且會帶動蛋製品價格走升。（美聯社）

蛋價升至天花板 禽流感和假期需求是主因

2024-11-24 21:52
輝達第三季財報在盤後公布的數字，上季獲利和營收都超出預期，顯示AI的需求依然強勁，但第三季營收成長率是4季來，首度降至兩位數的94%。歐新社

道指上揚 Nvidia財報超出預期 目標百貨重挫

2024-11-20 17:18
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
為Mate70系列預熱，華為終端19日上午連發三部宣傳影片，值得注意的是，每一部宣傳文案中，均帶有「Mate有真AI」的標籤，第一部宣傳影片中，華為打出了「一抓一放，掌控全場」的宣傳標語。影片截圖

AI成Mate70最大賣點？華為預告片劇透3大功能

2024-11-19 16:28
瑞銀在最新報告中認為全球正在經歷「咆哮的20年代」，預測明年底前史坦普500指數將升抵6,600點。（路透）

全球股市「咆哮的20年代」再現 史坦普明年底前可能升抵6600點

2024-11-22 07:20

超人氣

更多 >
三大生肖年底再一波強運 事業愛情兩得意

三大生肖年底再一波強運 事業愛情兩得意
30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺

30歲女子自夏威夷到洛城轉機失蹤 父尋人13天後離奇自殺
川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國

川普舉起關稅大刀 首批砍向中加墨三國
在美可做3副業「每月多賺1千元」 這種最適合新手爸媽

在美可做3副業「每月多賺1千元」 這種最適合新手爸媽
核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕

核武攻擊只需2分鐘 俄逃兵揭核基地驚人內幕