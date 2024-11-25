亞馬遜槓上OpenAI 再砸40億元投資AI新創

亞馬遜加碼對AI新創公司Anthropic投資。（路透資料照片）

科技巨人競逐生成式人工智慧（AI ）市場，希望能夠稱霸之際，亞馬遜 （Amazon）加碼對AI新創公司Anthropic投資 40億美元。這是亞馬遜有史以來最大的新創投資，合計已對Anthropic投入80億美元。Anthropic是OpenAI最主要的對手之一。

去年9月亞馬遜承諾投資Anthropic，最初金額為12.5億美元，今年3月底追加至40億美元，現在又再加碼一倍資金。

Anthropic共同創辦人兼執行長執行長阿莫迪（Dario Amodei）說，公司的AI聊天機器人「Claude」一年來有著突破性的成長，亞馬遜的最新投資「鞏固亞馬遜的雲端事業AWS成為Anthropic主要的雲端與訓練夥伴」。阿莫迪同時也提到，將會使用亞馬遜的Trainium和Inferentia等AI晶片來開發與訓練最先進的AI模型。