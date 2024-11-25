我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多會員自評若出現3理由之一 不宜再續

阻擋龐培歐入閣 小唐納川普掌「新人事話語權」

亞馬遜槓上OpenAI 再砸40億元投資AI新創

編譯黃淑玲／綜合報導
亞馬遜加碼對AI新創公司Anthropic投資。（路透資料照片）
亞馬遜加碼對AI新創公司Anthropic投資。（路透資料照片）

科技巨人競逐生成式人工智慧（AI）市場，希望能夠稱霸之際，亞馬遜（Amazon）加碼對AI新創公司Anthropic投資40億美元。這是亞馬遜有史以來最大的新創投資，合計已對Anthropic投入80億美元。Anthropic是OpenAI最主要的對手之一。

去年9月亞馬遜承諾投資Anthropic，最初金額為12.5億美元，今年3月底追加至40億美元，現在又再加碼一倍資金。

Anthropic共同創辦人兼執行長執行長阿莫迪（Dario Amodei）說，公司的AI聊天機器人「Claude」一年來有著突破性的成長，亞馬遜的最新投資「鞏固亞馬遜的雲端事業AWS成為Anthropic主要的雲端與訓練夥伴」。阿莫迪同時也提到，將會使用亞馬遜的Trainium和Inferentia等AI晶片來開發與訓練最先進的AI模型。

過去一年來，有許多像亞馬遜這樣的大型雲端服務供應商，與AI新創公司結成夥伴的合作案，例如微軟已經投資OpenAI超過130億美元，另也支持法國新創AI公司Mistral、阿布達比的G42。Google合作對象是加拿大的Cohere，Google提供雲端基礎架構，訓練Cohere的AI軟體。

AI新創公司Anthropic再獲亞馬遜加碼投資。（路透資料照片）
AI新創公司Anthropic再獲亞馬遜加碼投資。（路透資料照片）

AI 亞馬遜 投資

上一則

家族辦公室樂觀川普親商政策 亞洲企業主加碼投資美股

下一則

美元走強 投資機構預期 引發資金流出新興債雪上加霜

延伸閱讀

亞馬遜加碼40億元 投資AI新創公司Anthropic

亞馬遜加碼40億元 投資AI新創公司Anthropic
OpenAI擬推瀏覽器 台廠大啖商機

OpenAI擬推瀏覽器 台廠大啖商機
亞馬遜推「Amazon Haul」服務 主打20元以下購物

亞馬遜推「Amazon Haul」服務 主打20元以下購物
OpenAI考慮推出瀏覽器挑戰Google 前路可能還很長

OpenAI考慮推出瀏覽器挑戰Google 前路可能還很長

熱門新聞

輝達第三季財報在盤後公布的數字，上季獲利和營收都超出預期，顯示AI的需求依然強勁，但第三季營收成長率是4季來，首度降至兩位數的94%。歐新社

道指上揚 Nvidia財報超出預期 目標百貨重挫

2024-11-20 17:18
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
輝達（NVIDIA）傳出遭遇機架過熱問題。該公司20日公布財報，資深市場分析師說輝達趨股價若再創新高價位，可能觸發大拋售。(路透)

Nvidia驚傳機架過熱問題 分析師警示該股再創新高時恐觸發拋售

2024-11-17 19:18
為Mate70系列預熱，華為終端19日上午連發三部宣傳影片，值得注意的是，每一部宣傳文案中，均帶有「Mate有真AI」的標籤，第一部宣傳影片中，華為打出了「一抓一放，掌控全場」的宣傳標語。影片截圖

AI成Mate70最大賣點？華為預告片劇透3大功能

2024-11-19 16:28
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00
瑞銀在最新報告中認為全球正在經歷「咆哮的20年代」，預測明年底前史坦普500指數將升抵6,600點。（路透）

全球股市「咆哮的20年代」再現 史坦普明年底前可能升抵6600點

2024-11-22 07:20

超人氣

更多 >
風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響

風暴將襲紐約 梅西感恩節大遊行可能受影響
吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質

吃完飯半小時才能刷牙？ 醫：等產生酸再刷更傷琺瑯質
范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳

范斯1家5口要搬家了 拜登以前曾在那裸泳
401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了

401(K)退休帳戶 明年可以放進更多錢了
台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」

台灣12強奪冠婉拒噴香檳「這是屬於日職的場地」