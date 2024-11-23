我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

薄瓜瓜大婚／會場掛紅燈籠添喜氣 賓客確認身分才放行

世說新聞╱直擊洛杉磯車展 新電車沒方向盤

搶走預算緊張旅客 達美、聯航打價格戰 廉航失優勢

財經新聞組／綜合報導
消費者開始重視乘坐體驗，廉航不再能以價格取勝。（美聯社）
消費者開始重視乘坐體驗，廉航不再能以價格取勝。（美聯社）

達美航空和聯合航空是美國最賺錢的航空公司，它們除了瞄準了高端客戶，同時贏走不少預算緊張的旅客。

這種情形限縮了精神航空等規模較小的廉航公司發展；精神航空18日聲請破產保護。一些旅遊業專家認為，精神航空的問題證明，預算有限的旅客將面臨更少的選擇和更高的價格。

其他廉航的財務狀況比精神航空好得多，但在從新冠疫情恢復方面，它們也遠遠落後於大型航空公司。大多數產業專家認為，如果精神航空萎縮，邊疆航空和其他所謂的超低成本航空公司將填補空缺，而且仍然繼續會競爭來防止價格飆升。

低成本航空公司在過去20年靠低於大型航空的票價來實現成長，這很大程度要歸功於成本降低，包括雇用比達美航空、聯合航空和美國航空薪水更低的年輕員工。然而，過去兩年整個產業的薪資大幅上漲，縮小了成本優勢。

同時，大型航空推出並改善其簡潔的「基本經濟」機票，與精神航空、邊疆航空和其他廉價航空公司直接競爭，吸引對價格最敏感的旅客。

廉價航空在飛機和人員調度方面也變得效率較低。隨著成長速度放緩，這兩者都超出了業務需要。2019年，精神航空客機平均每天飛行12.3小時；但在今年夏天，飛機平均每天在地面上停留的時間多出2個小時，而停在地面時無法賺錢。2019年至2023年間，精神航空每英哩成本增加了32%。

另一個問題是航空公司增加太多航班。為了彌補商務旅遊的下降，大型航空為國內休閒航線增加更多航班。結果是：飛往佛州和拉斯維加斯等熱門旅遊目的地的航班座位過多，導致價格下降，尤其是經濟艙機票。

TD Cowen航空公司分析師費茲傑羅(Tom Fitzgerald)表示，在適當調整了基本經濟艙產品後，大型航空現在開始享受高端旅遊的榮景，在新冠疫情過後，人們似乎願意花更多錢來獲得更好的航班和住宿體驗。而傳統航空公司更有能力滿足這種需求：它們擁有高端經濟艙，也有頭等艙。」

疫情 廉價航空 預算

上一則

贏回顧客 麥當勞明年推+1美元商品、5元超值全餐

延伸閱讀

達美航空打造頂級體驗 抓住飛行常客的心

達美航空打造頂級體驗 抓住飛行常客的心
飛機前排、高價座位有巨大需求 達美看好未來幾年獲利

飛機前排、高價座位有巨大需求 達美看好未來幾年獲利
快看世界／精神航空申請破產 對乘客有何影響？

快看世界／精神航空申請破產 對乘客有何影響？
5年未獲利 精神航空申請破產保護 股價今年暴跌逾90%

5年未獲利 精神航空申請破產保護 股價今年暴跌逾90%

熱門新聞

美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美超微會被下市嗎？這一天大限在即

2024-11-16 08:44
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
（路透）

AI晶片銷售強勁 Nvidia財報財測超預期

2024-11-20 17:05
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00
輝達第三季財報在盤後公布的數字，上季獲利和營收都超出預期，顯示AI的需求依然強勁，但第三季營收成長率是4季來，首度降至兩位數的94%。歐新社

道指上揚 Nvidia財報超出預期 目標百貨重挫

2024-11-20 17:18
輝達（NVIDIA）傳出遭遇機架過熱問題。該公司20日公布財報，資深市場分析師說輝達趨股價若再創新高價位，可能觸發大拋售。(路透)

Nvidia驚傳機架過熱問題 分析師警示該股再創新高時恐觸發拋售

2024-11-17 19:18

超人氣

更多 >
關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬

關之琳昔介入富商婚姻 隔40年與舊愛同場零尷尬
薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光

薄瓜瓜新竹南園宴客 現場狀況曝光
薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲

薄瓜瓜23日大婚 美籍台商曾為海外監護人 籲婚後愛妻樹立名聲
浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品

浪費錢？藥劑師稱她永遠不吃的3種保健食品
賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息

賣股換滿手現金 巴菲特傳達給投資人的訊息