搶走預算緊張旅客 達美、聯航打價格戰 廉航失優勢

消費者開始重視乘坐體驗，廉航不再能以價格取勝。（美聯社）

達美航空和聯合航空是美國最賺錢的航空公司，它們除了瞄準了高端客戶，同時贏走不少預算 緊張的旅客。

這種情形限縮了精神航空等規模較小的廉航公司發展；精神航空18日聲請破產保護。一些旅遊業專家認為，精神航空的問題證明，預算有限的旅客將面臨更少的選擇和更高的價格。

其他廉航的財務狀況比精神航空好得多，但在從新冠疫情 恢復方面，它們也遠遠落後於大型航空公司。大多數產業專家認為，如果精神航空萎縮，邊疆航空和其他所謂的超低成本航空公司將填補空缺，而且仍然繼續會競爭來防止價格飆升。

低成本航空公司在過去20年靠低於大型航空的票價來實現成長，這很大程度要歸功於成本降低，包括雇用比達美航空、聯合航空和美國航空薪水更低的年輕員工。然而，過去兩年整個產業的薪資大幅上漲，縮小了成本優勢。

同時，大型航空推出並改善其簡潔的「基本經濟」機票，與精神航空、邊疆航空和其他廉價航空 公司直接競爭，吸引對價格最敏感的旅客。

廉價航空在飛機和人員調度方面也變得效率較低。隨著成長速度放緩，這兩者都超出了業務需要。2019年，精神航空客機平均每天飛行12.3小時；但在今年夏天，飛機平均每天在地面上停留的時間多出2個小時，而停在地面時無法賺錢。2019年至2023年間，精神航空每英哩成本增加了32%。

另一個問題是航空公司增加太多航班。為了彌補商務旅遊的下降，大型航空為國內休閒航線增加更多航班。結果是：飛往佛州和拉斯維加斯等熱門旅遊目的地的航班座位過多，導致價格下降，尤其是經濟艙機票。

TD Cowen航空公司分析師費茲傑羅(Tom Fitzgerald)表示，在適當調整了基本經濟艙產品後，大型航空現在開始享受高端旅遊的榮景，在新冠疫情過後，人們似乎願意花更多錢來獲得更好的航班和住宿體驗。而傳統航空公司更有能力滿足這種需求：它們擁有高端經濟艙，也有頭等艙。」