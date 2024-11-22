傳輝達 將在印尼 設立AI學院

印尼副總統表示，美國晶片製造商輝達(Nvidia)計劃在印尼的幾個城市投資，包括在中爪哇省建立一所專注於人工智慧(AI)的學校。印尼副總統紀伯倫(Gibran Rakabuming Raka)表示，輝達執行長黃仁勳上周訪問印尼時曾表達了這些投資計畫。不過紀伯倫沒有提供有關該計劃的進一步細節。

官員：美國更易受通膨衝擊

瑞奇蒙Fed行長巴爾金(Tom Barkin)在《金融時報》採訪中表示，美國比過去更容易受到通膨衝擊。他表示，預計美國各地的通膨率將繼續下降；但也同時警告，企業比過去更容易將成本轉嫁給消費者。他說：「與 5 年前相比，我們更容易受到通膨方面成本衝擊的影響，無論是與工資相關還是其他方面。」

迪爾預測明年獲利低於預期

迪爾公司預測2025年獲利低於預期，因為農場收入下降和通膨壓力影響了對該公司曳引機和其他農業設備的需求。這家全球最大農業設備製造商預計2025財年獲利將在50至55億元之間，而分析師平均預期為59.3億元。2025年其所有機械部門的淨銷售額將下降約10%至15%。該公司上季淨利12.5億元，合每股4.55元；而去年同期為淨利23.7億元，合每股8.26元。全球淨銷售額和收入下降28%至111.4億元。

比特幣大漲 PayPal卻當機

支付公司PayPal表示該公司出現系統問題，可能會影響多種產品。出現當機之際，全球最大加密貨幣比特幣已飆升至9萬8000元以上，其他加密貨幣股票也隨之上漲。PayPal 允許其客戶購買、出售和持有加密貨幣。Coinbase和Kraken交易所也在其官網上分別發布有關PayPal交易中斷和存款延遲的資訊。

埃克森美孚擴大塑膠回收

埃克森美孚將擴大塑膠回收利用，用廢棄的瓶子和袋子代替化石燃料。該公司推廣將廢棄物轉化為新塑膠的熱解技術，將在德州 斥資2億元擴大所謂的回收業務，以期在全球努力建設到2027年時每年處理10億磅(4.54億公斤)廢棄物的能力。該公司將其回收技術稱為「Exxtend」。該公司位於德州貝敦的綜合廠區今年將處理8000萬磅塑膠廢物。這次擴建將使該廠和附近德州博蒙特廠的產能在2026年達到5億磅。