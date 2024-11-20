勞氏獲利超出預期調高財測 但仍預計今年銷售下滑

勞氏(Lowe's)上季獲利超出華爾街 預期，戶外DIY項目、家庭專業業務和強勁的線上購物推動了銷售。

然而，即使業績優於預期，這家家居裝修零售商 預計銷售額仍將較上年減少。該公司更新了全年財測，目前預計總銷售額在830至835億元間，高於先前預測的827至832億元。該公司預計可比銷售額將下降3%至3.5%，略優於先前預期的3.5%至4%的降幅。

勞氏業績重現去年相同情形，當時該公司下修財測，且銷售額同比下降近13%。該公司還在8月下修全年財測，因為預計由於高利率，下半年的房屋裝修需求將疲軟。

勞氏第3財季淨利降至17億元，合每股2.99元；去年同期為17.7億元，合每股3.06元。調整後每股獲利2.89元，高於預期的2.82元。營收201.7億元，高於預期的199.5億元，但較去年同期的204.7億元下降。

勞氏的競爭對手家得寶上周表示，即使聯準會降息 兩次，客戶仍延後更大的項目和價格更高的採購。家得寶的銷售額和獲利超出華爾街的預期，但其可比銷售額連續第8季下降。然而，由於與颶風相關的需求、溫暖天氣的住宅項目以及收購針對景觀美化、泳池和屋頂專業人士銷售用品的公司SRS Distribution，該公司銷售確實出現一些改善。