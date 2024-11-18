我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疫情以來最便宜 今年感恩節火雞 加州15磅每隻約32.85元

川普內閣8天提名12人 狠甩拜登、歐巴馬

家族理財辦公室夯 頂大開新課培訓領導人

編譯易起宇／綜合報導

有鑑於當前開設家族理財辦公室的熱潮方興未艾，不少頂尖大學紛紛加開相關學程和課程，協助訓練下一代的家族辦公室領導人。

今年10月中旬，芝加哥大學布斯商學院開設了結合研究學程、課程和峰會的「布斯家族辦公室計畫」（Booth Family Office Initiative），目標是吸引現在和未來的家族辦公室主管參加。該計畫包含了一個由50位家族辦公室領導人和布斯商學院校友組成的委員會，他們將協助指導這項計畫。委員會成員之一的Pritzker私募資本公司共同創辦人暨副董事長卡彭表示：「試想一下家族辦公室這塊市場，其管理的資本數量，以及在商業、投資和慈善事業上的重要性，成長潛力十分可觀，但這個市場面臨的挑戰有增無減。因此，我們將利用布斯深厚的智慧資本基礎，來因應這些問題。」

對頂尖大學來說，家族辦公室成了豐沛的研究資金和商學院學生的潛在來源，同時提供了目前金融業發展迅速的領域的專業知識。對家族辦公室而言，這些學程則能幫忙訓練下一代的家族辦公室領導人。目前業界相關人才仍然十分稀缺，正到處爭奪經驗豐富的投資人、會計師、律師和遺產規畫師人才。

據德勤（Deloitte）統計，全球家族辦公室的數量已從2019年的約6000家，成長至逾8000家；其資產規模預估將從目前的3.1兆美元，在2030年前達到5.4兆美元。隨著愈來愈多有錢校友創設或任職於家族辦公室，這些公司正成為學校一大捐款和籌資管道。渴望找到家族辦公室客戶的信託業者、私人銀行和顧問公司，也是校方的潛在金源。

布斯和華頓的計畫核心在於研究。私人銀行和財管公司定期發布家族辦公室的調查和分析。但這些大學表示，他們的研究將更嚴謹客觀。大學也能提供家族辦公室專業人士一種日益罕見的體驗──非商業聚會。由於家族辦公室會議很多已淪為充斥贊助商、銷售員和供應商的活動，家族辦公室正轉向大學，希望能舉辦更「單純」的同儕聚會。

投資 哥大 芝加哥

上一則

高盛說放手買黃金 重申央行需求、美降息 上看3000美元

下一則

路透：鴻海已指示印度人力仲介 取消作業員限單身的條件

延伸閱讀

世界日報升大學教育講座 響應熱烈

世界日報升大學教育講座 響應熱烈
理財／學習富豪3大滾錢術 擺脫窮忙一族

理財／學習富豪3大滾錢術 擺脫窮忙一族
理財／她60歲存款僅3000元 如何10年內攢下10萬元？

理財／她60歲存款僅3000元 如何10年內攢下10萬元？
麥當勞亞美教育峰會 溫明娜主持 分享申請大學建議

麥當勞亞美教育峰會 溫明娜主持 分享申請大學建議

熱門新聞

美超微須在周一（18日）前交出計畫，說明提交年報的時間和方式，並解釋遲交原因。路透

美超微會被下市嗎？這一天大限在即

2024-11-16 08:44
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

全球貿易戰山雨欲來 克魯曼稱「禍首是中國」：川普4弱點恐吞敗

2024-11-15 08:10
專家警告，美國總統當選人川普上台後若是落實選舉政見，果真大幅提高關稅，將啟動一波美元大幅升值走勢，勢必帶給新興市場巨大衝擊。（路透）

川普若對中貨課60%關稅 專家：人民幣恐重貶50% 引爆這些新興幣貶爆

2024-11-12 08:11
美股已連續數月向前衝鋒，技術分析大師德馬克認為這波漲勢接近強弩之末，與市場頭部相去不遠。美聯社

技術分析大師：美股接近頭部 NVIDIA差這步就漲完

2024-11-15 14:17
美超微（Super Micro Computer）股票下市的威脅日漸逼近。(路透)

美超微股票下市威脅在即 投資人怎麼辦、還能交易嗎？

2024-11-14 00:04
巴隆金融周刊（Barron's）訪調十多位重要科技公司的主管後發現，大家都在買輝達（Nvidia）的GB200 NVL72伺服器機櫃系統。（路透）

巴隆調查：AI支出熱潮持續 Nvidia等3公司將成大贏家

2024-11-17 09:00

超人氣

更多 >
巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸

巴西第一夫人罵「馬斯克X你的」他笑回：他們下次會選輸
阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷

阿富汗基地驚見「幽浮群」？飛彈穿透毫髮無傷
好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？

好市多一隻5元的烤雞來自哪裡？
遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽

遍地張獻忠？無錫技校生砍人8死17傷 話題遭屏蔽
可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地

可以打了 拜登首次授權烏克蘭使用美遠程飛彈攻擊俄腹地