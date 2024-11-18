家族理財辦公室夯 頂大開新課培訓領導人

有鑑於當前開設家族理財辦公室的熱潮方興未艾，不少頂尖大學紛紛加開相關學程和課程，協助訓練下一代的家族辦公室領導人。

今年10月中旬，芝加哥大 學布斯商學院開設了結合研究學程、課程和峰會的「布斯家族辦公室計畫」（Booth Family Office Initiative），目標是吸引現在和未來的家族辦公室主管參加。該計畫包含了一個由50位家族辦公室領導人和布斯商學院校友組成的委員會，他們將協助指導這項計畫。委員會成員之一的Pritzker私募資本公司共同創辦人暨副董事長卡彭表示：「試想一下家族辦公室這塊市場，其管理的資本數量，以及在商業、投資 和慈善事業上的重要性，成長潛力十分可觀，但這個市場面臨的挑戰有增無減。因此，我們將利用布斯深厚的智慧資本基礎，來因應這些問題。」

對頂尖大學來說，家族辦公室成了豐沛的研究資金和商學院學生的潛在來源，同時提供了目前金融業發展迅速的領域的專業知識。對家族辦公室而言，這些學程則能幫忙訓練下一代的家族辦公室領導人。目前業界相關人才仍然十分稀缺，正到處爭奪經驗豐富的投資人、會計師、律師和遺產規畫師人才。

據德勤（Deloitte）統計，全球家族辦公室的數量已從2019年的約6000家，成長至逾8000家；其資產規模預估將從目前的3.1兆美元，在2030年前達到5.4兆美元。隨著愈來愈多有錢校友創設或任職於家族辦公室，這些公司正成為學校一大捐款和籌資管道。渴望找到家族辦公室客戶的信託業者、私人銀行和顧問公司，也是校方的潛在金源。

布斯和華頓的計畫核心在於研究。私人銀行和財管公司定期發布家族辦公室的調查和分析。但這些大學表示，他們的研究將更嚴謹客觀。大學也能提供家族辦公室專業人士一種日益罕見的體驗──非商業聚會。由於家族辦公室會議很多已淪為充斥贊助商、銷售員和供應商的活動，家族辦公室正轉向大學，希望能舉辦更「單純」的同儕聚會。