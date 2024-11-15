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應材銷售展望不如分析師預期 中國市場放緩 股價挫跌約5%

編譯季晶晶／綜合外電
應用材料公司（Applied Materials）周四提供的本季銷售展望欠佳。（路透）
應用材料公司（Applied Materials）周四提供的本季銷售展望欠佳。（路透）

美國最大半導體設備製造商應用材料公司（Applied Materials）周四對於本季營收的預測，低於華爾街的期待，這顯示AI晶片之外的晶片製造設備需求疲軟，致使股價在盤後交易下跌近5%。

該公司預估新年度第1季的銷售額大約是71.5億美元。但分析師平均預估72.5億美元。

至於獲利展望，剔除部分項目，第1季每股盈餘將達約2.29 美元。彭博資訊彙編數據顯示，分析師平均預測2.28美元。

雖然AI運算的龐大開支引爆了對最先進晶片的需求，也就帶動了對於生產這些晶片的機器的需求。但半導體產業的其他部門疲弱，使開支放緩，例如ICAPS業務（用於智慧家電、通訊、汽車、電源和感測器等元件的晶片設備）需求不振。

另外，美國對高階晶片和部分設備出口中國有更嚴格的管制，工具供應商和晶片公司都面臨揮之不去的不確定性。應材來自中國的營收下滑。中國上季在銷售額的占比是30%，不如去年同期的44%。

總部設在加州聖塔克拉拉的應材，主要客戶是晶片產業的一些大公司，包括台積電、三星電子和英特爾。這些製造商在開始生產前就已經提前訂購設備，因此應材的財測成為未來需求的晴雨表。

該股盤後股價下跌約5%，稍早在常規交易時段上漲1.76%至186美元，今年來累漲逾20%。

上季（第4季）業績超過預期。剔除某些項目後，每股盈餘為2.32美元，營收增加4.8%到70.5億美元。分析師預估的每股盈餘是2.19美元，銷售額為69.7億美元。

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