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任天堂上季淨利銳減69% Switch銷售下修至1250萬台

財經新聞組／綜合報導
受遊戲機Switch需求疲弱影響，任天堂上季營業利益銳減29%。 （歐新社）
受遊戲機Switch需求疲弱影響，任天堂上季營業利益銳減29%。 （歐新社）

遊戲主機Switch需求疲弱，拖累日本遊戲大廠任天堂上季營業利益銳減29%，該公司並調降全年財測與Switch銷售預測，從原估的1350萬台下修至1250萬台。市場憂心，鴻準（2354）、旺宏、原相、偉詮電等國內供應鏈業績表現恐受衝擊。

任天堂5日表示，截至9月底止的年度第2季（上季）營收減少17%至2767億日圓（18億美元），已連續第五季下滑，營業利益也衰減29%至670億日圓，減幅比市場預期大，淨利更劇減69%至277億日圓，也不如預期。

任天堂並預測，本會計年度（截至明年3月底）營業利益預估為3600億日圓（24億美元），較先前預測的4000億日圓下修10%，且Switch預計只會賣出1250萬台，而非先前預測的1350萬台；遊戲軟體預計銷售1.6億套、也低於先前所估的1.65億套。彭博指出，對遊戲公司來說，在重要的年終購物旺季前下修展望，是件不尋常的事。

上年度靠著「超級瑪利歐兄弟電影版」與遊戲大作「薩爾達傳說：王國之淚」，任天堂交出亮眼銷售，但如今這些效應正在消退，加上Switch已問世超過七年，軟硬體銷售都逐年大幅下滑。在截至9月底的六個月期間，該公司合計出售472萬台Switch，低於去年同期的684萬台。

 針對Switch銷售遭下修，國內供應鏈均不予置評。業界人士進一步指出，對台廠供應鏈而言，當遊戲主機上市超過七年，供貨量逐漸減少算是正常範圍，只能期盼任天堂盡速推出Switch 2，國內供應鏈才有機會獲得新的商機。

市場猜測，任天堂很可能在明年推出Switch 2，新機具有雙螢幕設計，遊戲主機本身的續航力也會增加，同時在畫面處理與效能也將同步提升，甚至有可能有部分AI功能加入，而終端售價則估計約400美元（約新台幣12781元），較初代Switch的299美元上漲約三成，較OELD版本Switch的349美元則些微上漲。

面對銷售不斷下滑，任天堂也試圖授權其智慧財產權（IP）到各個地方來使用，從電影到主題樂園不一而足。新的瑪利歐兄弟電影預定在2026年上映。

任天堂 供應鏈 主題樂園

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