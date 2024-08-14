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星巴克挖角新CEO待遇優 一簽約就拿1千萬、可千里外上班

編譯葉亭均／綜合外電
Chipotle執行長尼可（Brian Niccol）將在9月接任星巴克執行長。(美聯社)
Chipotle執行長尼可（Brian Niccol）將在9月接任星巴克執行長。(美聯社)

全球連鎖咖啡業者星巴克（Starbucks）周二宣布執行長換人，找來墨西哥連鎖速食品牌Chiptole執行長尼可（Brian Niccol）接下重責大任。至於挖角條件有多優渥呢？除了一簽約就有1千萬美元的現金簽約獎金、可以在千里之外遠距上班，年薪更從160萬美元起跳。

當尼可9月9日正式接任星巴克執行長時，將不會被要求遷往星巴克位於西雅圖的總部。星巴克在14日的文件中表示，這位新執行長同意在有必要時通勤前往總部與出差來履行職責。尼可目前的東家Chiptole總部是位在加州紐波特海灘（Newport Beach），星巴克將為設立在距離西雅圖1,000英里（1,609公里）處的一間遠距辦公室付費。

美國企業愈來愈常見允許執行長遠距工作，而這也成為星巴克用來挖角尼可的工作條件之一，其他條件包括包含一筆1,000萬美元現金簽約獎金、基本年薪為160萬美元。

自從去年開始，星巴克要求白領員工每周必須三天返回辦公室工作，當時引發一些員工反彈。

星巴克發言人表示，尼可的主要辦公室將在公司的西雅圖總部。文件顯示，在尼可於西雅圖尋找第二處住所時，星巴克將支付多達三個月的住宿費用。若尼可決定搬家到西雅圖地區，將獲允報銷特定搬遷費用。

全球連鎖咖啡業者星巴克（Starbucks）宣布撤換執行長。(歐新社)
全球連鎖咖啡業者星巴克（Starbucks）宣布撤換執行長。(歐新社)

星巴克 西雅圖 加州

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