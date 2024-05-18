美股最錢線/下一個漲勢催化劑：輝達財報

隨著道瓊工業指數觸及4萬點，史坦普500指數和那斯達克指數也接近新高紀錄，投資人尋找下一個催化劑來繼續推動漲勢。

晶片 製造巨擘輝達 即將在這個財報季尾聲發布財報，比Meta晚了近一個月。

隨著公司市值不斷膨脹，輝達的表現也變得越來越重要。其2.3兆元的市值目前在史指中排名第三，僅次於微軟和蘋果。在「輝達概念股」中，一大批與它競爭或為它提供服務的半導體公司，會隨著輝達股價的漲跌而起伏。

它的股價表現讓其他的「七巨頭」望塵莫及。在去年攀升了令人瞠目結舌的240%後，輝達股價將在2024年再翻一倍，成為史指中漲幅第三的公司。

因此，壓力再次出現。雖然另一次大幅上漲可能會推高股市，但如果業績未達預期則可能會產生相反的效果。

整體而言，分析師認為輝達應該能夠滿足或超越這些崇高期望。預計上季營收將成長242%；前3季的銷售額年增率都達到三位數。

Piper Sandler分析師庫瑪(Harsh Kumar)指出，倚重人工智慧(AI)的資料中心晶片和軟體占上季營收的83%。

他說，輝達本季可能不會超出預期，特別是考慮到該股已經上漲很多。即使該公司營收超過19億元，該股也將「持平到上漲」。花旗銀行分析師馬利克(Atif Malik)則預計：「與前幾季相比，數字將有所下降。」

但KeyBanc分析師維恩(John Vinh)則有爆炸性的預測，他預計資料中心營收將在2025年攀升至2000億元。

對於一家這麼大的公司來說，大幅成長會變得越來越不尋常。2013年特斯拉 銷售額成長387%，達到略高於20億元。自1998年營收成長313%至6.1億元之後，亞馬遜就再也沒有出現過三位數成長。（財經新聞組）