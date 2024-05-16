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今年傑克森洞年會8月22日登場 鮑爾會說什麼？

編譯簡國帆／綜合外電
今年傑克森洞全球央行年會將於8月22~24日舉行，Fed主席鮑爾屆時將發表的演說預料將尤其受關注。(路透)
今年傑克森洞全球央行年會將於8月22~24日舉行，Fed主席鮑爾屆時將發表的演說預料將尤其受關注。(路透)

堪薩斯城聯準銀行15日宣布，今年的傑克森洞全球央行年會將於8月22~24日舉行，聯準會（Fed）主席鮑爾屆時將發表的演說內容預料將尤其受關注。

堪薩斯城聯準銀行表示，今年會議將將聚焦「重新評估貨幣政策的效益和傳輸」。

傑克森洞全球央行年會的重頭戲通常是Fed主席的主題演講，而Fed主席也常在這場會議發布重大決策暗示，牽動Fed的9月決策，例如去年鮑爾表明將維持高利率水準，直到通膨確定邁向2%目標為止，且準備在必要時進一步升息，確立利率「更高更久」的決策論調。

他在2022年8月的傑克森洞央行年會上，發表「鷹派」演說，更援引知名抗通膨大將Fed前主席伏克爾的自傳書名《堅定不疑》（Keep At It），表明對抗通膨的決心，還明白表示經濟成長放緩是代價，徹底粉碎當時市場認為很快將反轉降息的預期。

在2021年8月的傑克森洞年會，鮑爾表示，2021年底前可能開始縮減資產購買金額，即量化寬鬆（QE）措施開始「退場」，但之後不會急於升息，釋放「鴿式退場」訊號。他2020年8月宣布Fed對通膨目標將採取「平均」方式計算，願意容忍通膨率暫時超過2%目標，不會一超過2%就立即升息。

鮑爾最近的發言基調一直都是淡化接下來會升息的可能性，對降息前景則是強調「耐心」與「信心」，因為第1季通膨率高於所有人預期，官員對通膨下降的信心已下降，更加強調「耐心」，預示目前的高利率水準將持續比原先料想的還久。

不過，美國4月通膨率下滑，顯示通膨降溫恢復進展，市場也將緊盯未來兩個月的通膨指標。

鮑爾 升息 央行

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