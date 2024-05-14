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迷因股再起 GameStop飆升74%

財經新聞組／綜合報導

曾在新冠疫情期間掀起迷因股票熱潮的中心人物，3年來首次重返社交平台X，並再度帶動某些股票一夜之間飆升。

他是吉爾(Keith Gill)、更廣為人知的名字是「咆哮小貓」(Roaring Kitty)。他12日發布一張照片，一名男子坐在椅子上、身體前傾，這是遊戲玩家在事情變得嚴重時使用的表情包。

他在這條推文之後發布了一段多年前的YouTube影音，說道：「現在就是如此，因為我已經喘不過氣來了。以下僅供參考，這是我整理的一個4分鐘的快速影音，該明GameStop的牛市前景。」

GameStop是一家電玩零售商，由於消費者迅速從光碟下載轉向數位下載，該公司在2021年陷入困境。吉爾和那些同意他觀點的人改變了這家看似瀕臨破產的公司的發展軌跡。

Gamestop股價13日飆升74.4%，吉爾似乎再度喚起了這股風潮。

吉爾在2021年引起市場轟動，因為他在Reddit子論壇Wallstreetbets上發布的貼文，引發華爾街數千名小型散戶和大型對沖基金之間的戰鬥，這些基金大力押注GameStop活不下去，放空其股票。

但散戶最終獲勝，起碼有一段時間如此，推動GameStop股價在2021年上漲超過1000%；其他迷因股也連帶受惠：陷入困境的連鎖影城AMC同年股價上漲2300%。

但包括GameStop和AMC在內的一些迷因股價如今再次攀升， 而且升勢十分迅速。

自2021年以來一直穩定下跌的GameStop Corp.股價本月上漲了57%。AMC Entertainment Holdings Inc.在過去30天內上漲了10%。耳機製造商Koss Co.本月股價上漲37%；曾經主導手機市場的智慧型手機製造商黑莓(BlackBerry)股價上漲 4%。另一支迷因股零售商Bed, Bath & Beyond則在去年尋求破產保護。

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