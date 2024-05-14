迷因股再起 GameStop飆升74%

曾在新冠疫情期間掀起迷因股票熱潮的中心人物，3年來首次重返社交平台X，並再度帶動某些股票一夜之間飆升。

他是吉爾(Keith Gill)、更廣為人知的名字是「咆哮小貓」(Roaring Kitty)。他12日發布一張照片，一名男子坐在椅子上、身體前傾，這是遊戲玩家在事情變得嚴重時使用的表情包。

他在這條推文之後發布了一段多年前的YouTube影音，說道：「現在就是如此，因為我已經喘不過氣來了。以下僅供參考，這是我整理的一個4分鐘的快速影音，該明GameStop 的牛市前景。」

GameStop是一家電玩零售商 ，由於消費者迅速從光碟下載轉向數位下載，該公司在2021年陷入困境。吉爾和那些同意他觀點的人改變了這家看似瀕臨破產 的公司的發展軌跡。

Gamestop股價13日飆升74.4%，吉爾似乎再度喚起了這股風潮。

吉爾在2021年引起市場轟動，因為他在Reddit子論壇Wallstreetbets上發布的貼文，引發華爾街數千名小型散戶和大型對沖基金之間的戰鬥，這些基金大力押注GameStop活不下去，放空其股票。

但散戶最終獲勝，起碼有一段時間如此，推動GameStop股價在2021年上漲超過1000%；其他迷因股也連帶受惠：陷入困境的連鎖影城AMC同年股價上漲2300%。

但包括GameStop和AMC在內的一些迷因股價如今再次攀升， 而且升勢十分迅速。

自2021年以來一直穩定下跌的GameStop Corp.股價本月上漲了57%。AMC Entertainment Holdings Inc.在過去30天內上漲了10%。耳機製造商Koss Co.本月股價上漲37%；曾經主導手機市場的智慧型手機製造商黑莓(BlackBerry)股價上漲 4%。另一支迷因股零售商Bed, Bath & Beyond則在去年尋求破產保護。