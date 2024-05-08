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馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

財經簡訊

財經新聞組／整理

NHTSA要特斯拉說明召回

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)要求特斯拉提供詳細答案和文件，以12月召回超過200萬輛汽車以安裝新的Autopilot安全裝置。NHTSA上月表示在收到20起事故報告後正在進行調查；這些事故涉及特斯拉召回期間安裝了Autopilot軟體更新的車輛。該機構在信中表示，它已經確定了召回的「幾個問題」。NHTSA希望特斯拉提供召回後車輛性能的比較數據，包括發出的「把手放在方向盤上」警告的次數。

特斯拉中國銷售量年減18%

中國乘用車協會(CPCA)數據顯示，美國汽車製造商特斯拉4月銷售了6萬2167輛中國製電動車，年減18%。Model 3和Model Y銷量較上月下降30.2%。特斯拉的中國製造汽車也出口到包括歐洲在內的各個市場，CPCA沒有提供特斯拉出口目的地的詳細資料。周二的數據是本周稍後公布的 4 月完整數據的前奏。這個急劇下滑與全球最大汽車市場電動車銷量的成長形成鮮明對比，雖然由於需求放緩和激烈的價格戰，第1季電動車銷量增速為一年來最慢。

Kenvue第1季獲利超出預期

泰諾(Tylenol)和創可貼(Band-Aid)製造商Kenvue第1季獲利超出華爾街預期，並表示在努力擴大其主要品牌的同時，將在全球裁員4%。自去年從嬌生公司分拆以來，Kenvue一直專注於其15個優先品牌以促進成長，並於2月表示，今年將增加15%的廣告支出、約3億元。該公司目標是透過成本削減計劃，到2026年每年稅前總節省約3.5億元；但2024年和2025年將分別產生2.75億元的重組費用。

Truist出售277億低收益投資

Truist Financial表示已出售277億元的低收益投資，以專注於更好的替代方案；這是該銀行重新定位的一部分，預計將有助於其在2024年實現比之前預測更高的收入。聯準會升息刺激銀行調整投資組合。在近零利率時代購買債券的貸款人正在尋求出售這些證券，並用更高殖利率的替代品取而代之。隨著監管機構準備敲定巴塞爾協議III草案，銀行也在累積資本，以應對可能更嚴格的審查；不過聯準會主席鮑爾3月時暗示，這些規則可能比業界此前預期的要輕得多。

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