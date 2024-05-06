蘋果正為資料中心開發AI晶片 台積電照例是合作夥伴

蘋果公司傳出正為資料中心開發AI晶片。圖圍蘋果執行長庫克。(路透)

華爾街日報引述知情人士的說法報導，蘋果公司已在開發用於資料中心伺服器、能夠運作AI 軟體的晶片 。此舉可能會讓蘋果公司在AI軍備競賽中獲得關鍵優勢。

過去十年來，蘋果逐漸成為iPhone、iPad、Apple Watch和Mac電腦產品晶片設計的主要業者。根據知情人士說法，最新的資料中心伺服器蘋果晶片的計畫，在內部代號為「Project ACDC」（Apple Chips in Data Center的縮寫），將把蘋果公司的IC設計能力帶入該公司伺服器的運作。

ACDC計畫已經運作數年，如果消息屬實，目前不清楚何時將發表這種新晶片。蘋果已經承諾，會在6月世界開發者大會（ＷＷDC）上宣布許多新的AI產品和消息。

蘋果發言人對上述報導不願置評。

一些知情人士說，蘋果一直其晶片製造合作夥伴台積電設計和初步生產這些晶片，儘管現在還無法確定他們是否已經生產出最終的晶片。

幾位消息人士說，蘋果的伺服器晶片可能會聚焦於執行AI模型，也就是人工智慧的推論（inference）方面，而非聚焦於訓練AI模型。目前，輝達的晶片在訓練AI模型方面具有霸主地位。

蘋果伺服器晶片的推出恰逢其時，原因是微軟 和Meta等競爭同業已支出數十億美元，迅速圍繞在所謂的生成式AI領域迅速調整業務布局。這股爆炸性發展是由OpenAI的ChatGPT服務帶動。

外界目前認為，蘋果在AI方面欠缺進展，而投資人對此已漸失耐心。其他科技廠紛紛大量宣布AI相關消息，帶動股價大漲，例如微軟就因資助OpenAI並進行早期合作，股價迎接一波漲勢，公司市值在今年稍早也曾超越蘋果，為全世界最具價值的公司。