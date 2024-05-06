巴菲特Q2可能再大幅減持蘋果 但分析師喊6/10前買

巴菲特（中）第2季還可能繼續大幅減持蘋果。(路透)

波克夏 第1季減持了13%的蘋果股票至7.9億股，由於波克夏過去曾有多季減持個股的歷史，例如美國合眾銀行（U.S. Bancorp）、紐約梅隆銀行（Bank of New York Mellon）和富國銀行（Wells Fargo），本季還可能繼大幅減持蘋果。

蘋果股價周一收盤下跌0.9%至181.71美元，而史坦普500指數上漲0.9%、波克夏A股上漲1%至608,794.99美元。

巴菲特在上周六舉行的波克夏年會談到蘋果。他說：「到今年底，我認為蘋果極有可能是我們現在持有的最大普通股。」

巴隆周刊（Barron's）報導，鑒於波克夏目前持有約1,400億美元的蘋果股票，相對於其他持股，規模之大，有很多空間可以進一步減持，仍保住最大持倉股的地位。蘋果占波克夏3,650億美元股票投資 組合的近40%。波克夏第二大持股是價值近400億美元的美國銀行（BofA）。

巴菲特周六還說，到本季末，波克夏手上現金可能達2,000億美元。但3月底的現金水準是1,820億美元，如果不賣股，恐怕很難達到那個水準。每季稅後營運利潤約100億美元，庫藏股計畫則會抵消獲利帶來的現金積累，可能是20億至30億美元。

波克夏不太可能大賣長期持有的可口可樂和美國運通。至於美國銀行，波克夏是持股逾10%的大股東，必須申報持股變化。本季沒有此類申報。

因此，蘋果是最可能的減持對象。巴菲特傾向價值投資，而蘋果目前本益比約27，是波克夏持股裡最高的。波克夏蘋果持股的平均成本大約是每股35美元，賣出後將有巨大收益。

儘管如此，花旗集團分析師Atif Malik建議投資人，在6月10日開始的蘋果全球開發者大會之前買入蘋果股票。蘋果料將在大會上推出AI軟體戰略。執行長庫克上周在財報後電話會議上對即將到來的活動給出了一些暗示。

他說：「我們仍然非常看好我們在生成式人工智慧 領域的機會。我們正進行大量投資，期待很快與客戶分享一些非常令人興奮的東西。我們相信人工智慧的變革力量和前景，相信我們擁有在這個新時代與眾不同的優勢，包括蘋果將軟硬體和服務無縫整合的獨特組合、開創性的蘋果晶片有業界領先的神經引擎，以及我們對隱私堅定不移的關注，這是我們創造一切的基礎。」

Malik周一對蘋果發布「90天催化劑上行觀察」。他預期蘋果將推出「多種人工智慧開發工具，增強其設備和操作系統的互動性和生產力」，有客製版Siri等功能。Malik維持給蘋果的「買入」評級，目標股價210美元。