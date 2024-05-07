美股最錢線/下周通膨數據 影響股市降息

摩根史坦利策略師表示，定於下周公布的美國通膨數據將成為美股接下來走勢和聯準會 降息的關鍵。

3日公布的4月非農就業 數據顯示勞動市場正在降溫；而市場正密切關注5月15日公布的4月通膨數據，認為這將為美國經濟提供最新的見解。部分交易員已將最新的就業數據視為聯準會最快將於9月開始降息的跡象。

由威爾森(Michael Wilson)領導的摩根史坦利團隊在報告中寫道，消費者物價數據將在「指示貨幣政策路徑和市場對該路徑的定價」方面發揮重要作用。

威爾森表示：「考慮到在宏觀環境不確定的情況下物價走勢對投資 人信心的影響有多大，這次發布的物價反應可能比數據本身更為重要。」

由於對聯準會今年仍有可能實施寬鬆政策的樂觀情緒，史坦普500指數在過去兩周走勢有所攀升，而穩健的企業獲利也支撐了市場情緒。史指3日收在5100點上方，比威爾森設定的12個月目標4500點高出約14%。

威爾森表示，美國經濟仍有可能出現所謂的「軟著陸」或「不著陸」情況。他寫道：「在這種不確定性的背景下，投資者需要採取一種靈活的投資策略，以應對市場預期和產業因素領導力在不同潛在經濟結果之間的波動。」

因此，大摩策略師們推薦投資人關注優質周期性股票和優質成長股，這些股票能夠在多變的市場環境中展現出更強的韌性和成長潛力。

3日公布的4月非農就業報告顯示上月新增17.5萬個就業崗位，遠低於市場普遍預期的23.8萬個。此外，平均時薪意外下降至0.2%。

這些數據完美地駁斥了美國經濟將進入「滯脹」的說法。新增就業沒有弱到足以顯示美國經濟即將放緩，但也沒有強到足以支撐聯準會「更高更久」的利率政策。（財經新聞組）