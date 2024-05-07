美股最錢線/下周通膨數據 影響股市降息
摩根史坦利策略師表示，定於下周公布的美國通膨數據將成為美股接下來走勢和聯準會降息的關鍵。
3日公布的4月非農就業數據顯示勞動市場正在降溫；而市場正密切關注5月15日公布的4月通膨數據，認為這將為美國經濟提供最新的見解。部分交易員已將最新的就業數據視為聯準會最快將於9月開始降息的跡象。
由威爾森(Michael Wilson)領導的摩根史坦利團隊在報告中寫道，消費者物價數據將在「指示貨幣政策路徑和市場對該路徑的定價」方面發揮重要作用。
威爾森表示：「考慮到在宏觀環境不確定的情況下物價走勢對投資人信心的影響有多大，這次發布的物價反應可能比數據本身更為重要。」
由於對聯準會今年仍有可能實施寬鬆政策的樂觀情緒，史坦普500指數在過去兩周走勢有所攀升，而穩健的企業獲利也支撐了市場情緒。史指3日收在5100點上方，比威爾森設定的12個月目標4500點高出約14%。
威爾森表示，美國經濟仍有可能出現所謂的「軟著陸」或「不著陸」情況。他寫道：「在這種不確定性的背景下，投資者需要採取一種靈活的投資策略，以應對市場預期和產業因素領導力在不同潛在經濟結果之間的波動。」
因此，大摩策略師們推薦投資人關注優質周期性股票和優質成長股，這些股票能夠在多變的市場環境中展現出更強的韌性和成長潛力。
3日公布的4月非農就業報告顯示上月新增17.5萬個就業崗位，遠低於市場普遍預期的23.8萬個。此外，平均時薪意外下降至0.2%。
這些數據完美地駁斥了美國經濟將進入「滯脹」的說法。新增就業沒有弱到足以顯示美國經濟即將放緩，但也沒有強到足以支撐聯準會「更高更久」的利率政策。（財經新聞組）
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