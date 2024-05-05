兩門汽車不實用卻能展現品味 別有市場

骨董級兩門車風韻猶存。（路透資料照片）

兩門美國大車散發著某時期的跨張美國風格，風行數十年後，由於效率低、不怎麼實用，到了1990年代幾乎已絕跡，如今被視為古董車，在路上偶爾還看得到，依舊華麗帥氣。

兩門設計的實用性比不上四門車，但從來沒有真正消失。目前仍有兩門車款，以高性能跑車為主。兩門車歷久不衰，自成一格。

最為人津津樂道的古董級兩門車風韻猶存，其中，「克萊斯勒科爾多瓦」(Chrysler Cordoba)配有科林斯皮革(Corinthian leather)座椅，另有別克Riviera (Buick Riviera)、凱迪拉克Eldorado (Cadillac Eldorado)和奧茲莫比爾Toronado (Oldsmobile Toronado) ；在路上開著這些個人豪華車，可展現卓越品味以及無憂無慮的生活方式，不需要平凡而實用的後門設計。

至於現代版的兩門汽車，幾乎都是高性能跑車，並非為了舒適駕駛而設計。不過，有四、五十歲歷史的古董個人豪華轎跑車(personal luxury coupés)身價更勝一籌，汽車收藏家開出的價碼往往比四門車貴得多。

汽車收藏公司 Hagerty 代表拉博爾德(Brian Rabold)說，「個人豪華轎跑車」這個詞始於1960 年代，1970 年代是鼎盛時期，1980、1990 年代開始式微。

第一個觸控螢幕藏身古董車

觸控螢幕又長又低又時尚，是各汽車品牌的設計和技術展示品。

通用汽車(GM)稱，1986 年，別克Riviera 在量產車中配備第一款觸控螢幕；該公司前工程師、現轉任古董車系主管的柯比 茨 (Kevin Kirbitz) 說，當年產量較低，可以採用更高階技術，價位很高。

這些古董車多年來已留下印記，即使在今天，兩門美國大車在車展上仍深具吸引力；這些車有長長引擎蓋、充足的鍍鉻和兩扇巨大車門，想方設法進入後座後，可落坐到尺寸合宜的座位，仍別具一格、引人注目。

對於汽車設計師來說，兩門車型設計可採用更吸睛的比例、配備激發動力的長引擎蓋以及錐形空氣動力學車尾。柯比茨說，兩門車可配備傾斜擋風玻璃、可以如願有更長的比例。

許多車型有兩門或四門選項，對於當今的汽車收藏家來說，兩門車款價格普遍高出 67% 左右，足見兩門風格的魅力。古董車收藏家拉博爾德說，如今買 50 年車齡古董車的人往往比當時買同款車的人更不在意實用性。

福特雷鳥(Ford Thunderbird)從兩門轉四門引新風潮

兩門車現身市場的時間點大約與汽車開始裝配車門一樣，但拉博爾德認為，「個人豪華轎跑車」真正崛起始於福特雷鳥(Ford Thunderbird)，該車款1955 年推出，是雪佛蘭 Corvette (Chevrolet Corvette )的競爭對手。 後來，雷鳥很快轉往另一個方向發展，當雪佛蘭 Corvette轉型為道地跑車時，福特設計師為雷鳥加裝後座，成了舒適轎車，這樣的風格很快流行起來。

福特雷鳥的轉型奠定某種基礎，之後很多汽車跟進，因此，各家車廠幾乎都必須進入這個市場競爭，不落人後。

斯特蘭蒂斯汽車公司(Stellantis) 道奇 部門(Dodge)設計副總裁克魯格( Scott Krugger)表示，四門車較普遍，但兩門車更能展現駕駛的個性；長久下來，兩門車展現個性、性能或者專業，四門車則首重實用需求、家庭需求。

寬敞兩門車型持續數十年，1990 年代情況生變，如今，車子普遍首重性能，很少兩門車不是像Mustang或Corvette這樣的高性能車， 市場上最便宜的汽車如日產(Nissan)Versa 和起亞 Rio (Kia Rio)也配備四門，即使皮卡貨車(pickups)也都以四門為基本設計。

兩門車為何式微？

兩門車仍身價不凡，但已退居小眾地位，原因很多。其一，多功能轎跑車(SUV)興起將各類型汽車如卡車、貨車或其他私人車輛推向市場邊緣，二門或四門不是重點。

柯比茨說，兒童安全法規也扮演重要角色。1980 年代，全美各地要求使用兒童安全座椅，孩子們跨越折疊前排座椅爬到後座的時代畫下句點。

在現行法規下，假如家有小孩卻要駕駛兩門汽車，為了讓孩子坐在後座並繫上安全帶，必須從前座很笨拙的打理這一切，一次次下來恐怕腰酸背痛。

有些兩門車曾經非常便宜，有一陣子，市場上最便宜入門車幾乎都是兩門掀背車，如今，兩門車地位升級，主要現身歐洲豪華汽車展廳裡。

寶馬(BMW)和奧迪(Audi)都有兩門車型，包括硬頂和敞篷車。 梅賽德斯-奔馳(Mercedes-Benz)剛推出新款 CLE Coupe，是非跑車的兩門車，仍有市場，該公司設計主管瓦格納 (Gorden Wagener)說，有些顧客重視風格而非實用性，兩門車最能展現個人品味。