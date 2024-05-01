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聯邦通訊委員會阻止華為、中興等參與美無線設備認證

記者黃國樑／即時報導
美國聯邦通訊委員會（FCC）採取行動阻止華為、中興通訊等公司參與美國無線設備的認證計畫。 (路透)
美國聯邦通訊委員會（FCC）採取行動阻止華為、中興通訊等公司參與美國無線設備的認證計畫。 (路透)

路透社報導，美國聯邦通訊委員會（FCC）正在採取行動阻止華為、中興通訊和其他被認為構成美國國家安全疑慮的外國公司，參與美國無線設備的認證計畫。

報導稱，FCC 計劃在本月就一項兩黨提案進行投票，以確保為美國市場認證無線設備的電信認證機構和測試實驗室不會受到這些引致安全問題的公司的影響。上週，FCC已否決華為測試實驗室參與設備授權計畫。FCC 專員 Brendan Carr 表示，該提案將「確保審查電子設備是否符合 FCC 要求的測試實驗室和認證機構本身就是 FCC 可以依賴的值得信賴的參與者。」

報導指出，FCC表示，這項新提案將永久禁止華為和構成國家安全風險的其他實體名單，「在設備授權計劃中發揮任何作用，同時也為FCC 及其國家安全合作夥伴提供必要的工具來保障這一重要流程」。

FCC 主席 Jessica Rosenworcel 在一份聲明中表示，該機構「必須確保我們的設備授權計劃以及負責管理該計劃的人員能夠應對持續且不斷變化的安全和供應鏈威脅所帶來的挑戰」。她說，華為作為認證實驗室的許可將於周二到期，但 FCC 拒絕了華為實驗室申請延長許可的請求。

FCC於2022年11月禁止批准華為和中興通訊的新電信設備，以及海能達通訊、杭州海康威視、浙江大華科技的電信和視訊監控設備。

2022年，FCC新增俄羅斯卡巴斯基實驗室、中國電信（美洲）、美國中國移動、太平洋網路和中國聯通（美洲）到涵蓋名單，這些名單是根據2019年一項旨在保護美國通訊網路的法律，認定對美國國家安全構成威脅的公司。

報導稱，2020年，FCC宣布將華為和中興列為通訊網路的國家安全威脅，這項聲明禁止美國公司動用83億美元的政府資金向這些公司購買設備。

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