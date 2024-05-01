北美石墨礦商遊說美國 對中國石墨產品加徵25%關稅

北美石墨礦商正在遊說美國政府，對來自中國的三種石墨產品加徵25%的關稅。（路透）

在美國政府將在5月決定是否要把石墨納入「301條款」關稅 清單之際，北美石墨礦商正在遊說美國政府，對來自中國的三種石墨產品加徵25%的關稅，以對抗中國壟斷這種汽車電池關鍵材料，可能將使這些礦商槓上主要客戶原始設備製造商（OEM），並使美中緊張加劇，

路透報導，前總統川普領導的政府對許多電動車 零組件課徵301條款關稅，因為認定中國「與技術轉讓、知識產權和創新有關的行為、政策和做法，不合理且具歧視 性的」。中國則表示，美國對其進口產品徵收301關稅也是歧視。

不過，用於製造電動車電池負極的石墨被豁免，因為中國占全球石墨產量的70%。中國掌控電動車和其他馬達使用的多數關鍵金屬。

石墨製造商依賴與汽車製造商簽訂的承購協議，作為向銀行融資的基礎，但若OEM能從中國獲得更便宜的石墨，就沒必要簽訂這些承購協議。

OEC遊說團體反對提高關稅，主張北美沒有可信的供應鏈，因而被迫依賴中國，會因為提高關稅，而失去與中國汽車製造商相競爭的優勢。美國貿易代表署並未回覆路透的置評請求。

中國去年10月已管控石墨出口，以幫助「加強捍衛國家安全與利益」。海關數據顯示，日本、美國、印度及南韓是中國石墨的大買家。