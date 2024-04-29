我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

配合堵車費 紐約市內通勤鐵路折扣擬加大

助學子更好融入社會 紐約市教育局辦研討會

華爾街多頭：即使Fed不降息 美股仍能再創新高

編譯任中原／綜合外電
上周美股史坦普500指數出現去年11月以來最大單周漲幅，再度奔向3月時的歷史高點，一掃之前出現修正走勢的陰霾。 （路透）
上周美股史坦普500指數出現去年11月以來最大單周漲幅，再度奔向3月時的歷史高點，一掃之前出現修正走勢的陰霾。 （路透）

華爾街多頭表示，只要全球經濟成長熱絡，則即使美國聯準會（Fed）完全不降息，仍有足夠的支撐力道使美股重返迭創新高的多頭行情。

在上周美股大漲之前，4月美股出現修正走勢，主因通膨持續高於預估，使投資人預期Fed降息幅度將大為縮小，及中東緊張升高。但上周史坦普500指數出現去年11月以來最大單周漲幅，再度奔向3月時的歷史高點。

目前許多投資人不確定4月美股回檔究竟只是打嗝，還是Fed延後降息可能使股市再度下跌。一些投資機構表示，投資人必須思考為何今年降息幅度會縮小；如果是因為經濟比預期更健康，則股市仍將震盪走高。

今年來投資人對全球經濟的信心增強，主因美國成長持續強韌，以及中國最近出現復甦跡象；國際貨幣基金（IMF）4月上修全球經濟成長預估，彭博調查也顯示經濟學者預期歐元區明年經濟成長將轉強。

儘管美國第1季經濟成長率大幅下降，但需求仍然強韌。分析師指出，並不需要靠降息來提振美股人氣，短線回檔反而是健康現象。

BMO資本市場公司的分析指出，美股報酬率通常與公債殖利率高低呈現正相關。從1990年以來，當10年期公債殖利率超過6%的時期，史坦普指數的年均報酬率近15%；而當殖利率低於4%時，史坦普年均報酬率為7.7%；BMO投資策略長貝爾斯基指出，「這相當合理，因為公債殖利率低意味著經濟低成長，反之亦然」。

美國上市公司第1季業績也相當良好。已公布財報的大企業中，81%的業績優於預期；企業盈餘比一年前增加4.7%，優於預期的3.8%。彭博情報部門的調查顯示，2024年史坦普500大企業獲利將增加8%，2025年將再增加14%，遠優於去年表現。摩根士丹利經理人史利蒙表示，如果今年完全不降息，則明年企業獲利可能更強；基於投資人會向前看，因此美股仍將上漲。

美國銀行（BofA）專家指出，即使不降息，經濟繁榮將繼續支持美股；最大的危險是如果經濟減緩，但通膨仍然居高；「如果通膨黏著是因為經濟動能仍強，對股市未必是利空；但停滯性通膨卻不然」。

美股 殖利率 投資

上一則

英國金融時報點頭 報系新聞將用於訓練OpenAI模型

延伸閱讀

美股創今年最大單周漲勢 AI能否延燒就看這兩大咖財報

美股創今年最大單周漲勢 AI能否延燒就看這兩大咖財報
Google、微軟業績優異 美股那斯達克指數早盤勁揚1.8%

Google、微軟業績優異 美股那斯達克指數早盤勁揚1.8%
老債王：10年期美債殖利率邁向4.75% 避開科技股

老債王：10年期美債殖利率邁向4.75% 避開科技股
美股靠半導體股跌幅收斂 微軟Alphabet帶動科技股大漲

美股靠半導體股跌幅收斂 微軟Alphabet帶動科技股大漲

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
美債波動率指標「MOVE」指數創始人巴斯曼預言，美國公債殖利率劇烈震盪期已告一段落，因為年聯準會（Fed）升息已升到頂，而且接下來降息空間有限。（路透）

債市恐慌指數MOVE發明人：美債殖利率劇烈波動期已結束

2024-04-27 17:39
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03
採取反向操作策略的一位基金經理人認為，進場買科技股的時機未到，人工智慧（AI）激起的「不理性亢奮」恐將重蹈1999年至2000年網路泡沫的覆轍，此刻大買AI股不如買價格被低估的美債或日圓。路透

AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣

2024-04-24 10:46
好市多(Costco)金條看似能保值甚至升值，但入手容易脫手難。(美聯社)

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

2024-04-21 00:02
美國聯邦存款保險公司（FDIC）26日宣布，總部位於賓州的共和第一銀行（Republic First Bank），已被當地監管機構接管，是今年第一間倒閉的美國銀行。(美聯社)

全美擁32分行 共和第一銀行成今年首間關門銀行

2024-04-26 23:10

超人氣

更多 >
中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐

中國2025電動車過剩產能近2000萬輛 全球車商惶恐
門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死

門打不開？華為問界M7電動車碰撞起火致3死
洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國

洛華女詐騙超1.5億 多處房產被沒收 丈夫潛逃中國
南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽

南加華女整容下巴 20歲青春少女變40歲大媽
最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消

最慘大學生…大一面對新冠疫情 大四畢業典禮因抗議被取消