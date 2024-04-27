我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約州小商家添購安全設備防盜 最高可抵稅6000元

華裔探員張棟志 拆解殺豬盤等3大詐騙伎倆

美股創今年最大單周漲勢 AI能否延燒就看這兩大咖財報

編譯劉忠勇／綜合外電
科技七雄財報之中，本周只有Meta落馬，下周就看亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）表現。（路透）
科技七雄財報之中，本周只有Meta落馬，下周就看亞馬遜（Amazon）和蘋果（Apple）表現。（路透）

在微軟和Alphabet財報優於預期的鼓舞之下，美國股市周五加速上漲，史坦普500指數創下今年來最佳單周表現，幾乎完全收復上周失地。下周就看「科技七雄」壓軸公布財報的蘋果（Apple）和亞馬遜（Amazon）能否再掀一波人工智慧（AI）狂熱。

儘管聯準會（Fed）關注的通膨指數偏高，那斯達克綜合指數周五仍然大漲2%；史坦普500指數收在5,100點左右。一周下來，史坦普和那指各漲2.7%和4.2%。

拜科技巨人承諾將大舉投資AI領域所賜，半導體股在輝達（Nvidia）領軍之下大舉反攻。費城半導體指數周五大漲2.6%，輝達大漲6.2%，台積電ADR也上漲1.3%。一周下來，輝達大漲15%，市值增加將近2,900億美元，創下5月來最佳的單周表現。費半和台積電ADR也分別上漲10%和8.3%，收復上一周大部頹勢。不過英特爾（Intel）因業績展望不佳重挫9.2%。

GraniteShares 營收長馬里諾（Paul Marino）說：「未來是AI的時代。若全球大企業每年都在這個領域砸下好幾百億美元，我認為Nvidia必定是最大贏家。」

瑞銀全球財富管理美洲區投資長馬賽利（Solita Marcelli）說：「鑒於科技股基本面保持強勁，尤其是大型科技股第1季的表現，我們會繼續將最近股價的修正視為科技和AI股提有利的買點。」

Alphabet周五大漲10%，微軟漲1.8%，科技七雄一周內市值大增6,540億美元，創下去年11月以來最大單周漲勢。

科技七雄的重量級財報之中，下周將由亞馬遜和蘋果擔綱。從Meta和英特爾因展望不佳遭到投資人重懲來看，投資人顯然對不如預期的業績毫不寬宥，這也反映股價已偏高的現實。

下周三，市場焦點轉向Fed的決策，主席鮑爾可能在會後記者會提供有關今年降息的線索。期貨市場反映Fed今年內可能都會按兵不動的機率已達到19%，一個月前還不到1%。

投資 AI 輝達

上一則

日相岸田將在OECD倡議「58國部長對話框架」 共同致力脫碳政策

延伸閱讀

需求弱 英特爾本季財測黯淡

需求弱 英特爾本季財測黯淡
美管制高階晶片出口 布林肯：非為阻礙中國經濟或技術

美管制高階晶片出口 布林肯：非為阻礙中國經濟或技術
Google、微軟業績優異 美股那斯達克指數早盤勁揚1.8%

Google、微軟業績優異 美股那斯達克指數早盤勁揚1.8%
老債王：10年期美債殖利率邁向4.75% 避開科技股

老債王：10年期美債殖利率邁向4.75% 避開科技股

熱門新聞

豪宅等優質房地產是深受億萬富豪青睞的投資標的。(美聯社)

財富專家：舉世0.001%最有錢人都把錢投在這些地方

2024-04-22 11:55
債券基金投資人可能哀嘆：歷史總是重演，連年慘賠何時了？理財專家指引一條趨吉避凶之路，可供投資人參考。（路透）

投資債券基金慘賠惡夢何時了？專家傳授趨吉避凶心法

2024-04-20 08:20
好市多(Costco)金條看似能保值甚至升值，但入手容易脫手難。(美聯社)

買金條保值、好投資？脫手恐「先賠5%」得不償失

2024-04-21 00:02
那斯達克指數連續第六個交易日下跌，創一年多以來最長的連跌紀錄。輝達大跌，更加劇了近期與地緣政治衝突和黏性通膨相關的市場困境。（路透）

輝達重挫10% 那指連跌6日 史指摔落5000點

2024-04-19 16:48
採取反向操作策略的一位基金經理人認為，進場買科技股的時機未到，人工智慧（AI）激起的「不理性亢奮」恐將重蹈1999年至2000年網路泡沫的覆轍，此刻大買AI股不如買價格被低估的美債或日圓。路透

AI亢奮如泡沫一場？反向操作者：買科技股不如買這兩樣

2024-04-24 10:46
越南咖啡豆收成不佳、農場囤貨造成供應吃緊，價格料將持續上漲。圖為越南多樂省咖啡工廠。美聯社

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

2024-04-26 13:03

超人氣

更多 >
湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係

湯姆克魯斯後悔了？沒跟親生女兒多相處 傳想修補關係
金融市場震盪中 如何保住退休存款

金融市場震盪中 如何保住退休存款
罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫

罹癌後少露面...英王傳狀況漸惡化 白金漢宮定期更新喪禮計畫
從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式

從獨自走向飛機變隨從包圍 拜登為這原因改變出行模式
咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應

咖啡漲價壓力爆棚？「2因素」重創越南咖啡豆供應