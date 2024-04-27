NHTSA調查特斯拉 召回案

美國國家公路交通安全管理局(NHTSA)表示，已開始調查特斯拉去年12月宣布召回超過200萬輛車以安裝新的Autopilot防護措施是否充分。NHTSA表示，在車輛安裝了召回的軟體更新、「以及NHTSA對修復後的車輛進行初步測試的結果」後，發現了因碰撞事件引起的擔憂，因此正在展開調查。NHTSA還引用特斯拉的聲明，「部分補救措施既要求車主選擇加入，又允許車主反悔。」

煉油天然氣 影響雪佛龍獲利

雪佛龍上季獲利超出預期，但由於其煉油廠和國際天然氣業務面臨阻力，其獲利較去年同期有所下降。與去年同期相比，這家石油巨頭的淨利下降16%至55億元，合每股收益2.97元。不包括一次性項目，每股獲利為2.93元，超出華爾街 的預期。美國煉油業務利潤暴跌超過一半至4.53億元。國際煉油業務利潤受到的打擊更大，下降近60%至3.3億元。由於供應過剩，今年天然氣價格暴跌35%。

FDA批准輝瑞血友病基因療法

美國食品藥物管理局(FDA)批准了輝瑞公司治療罕見遺傳性出血疾病的療法，使其成為該公司有史以來第一個在美國獲得批准的基因療法。該機構批准該藥物以Beqvez的名稱上市，適用於符合某些要求的中度至重度B型血友病成人患者。美國有超過7000人患有這種使人衰弱的疾病。這種情況是由於某種蛋白質水平不足引起的，這種蛋白質有助於血液形成凝塊以止血和縫合傷口。如果沒有這種稱為因子IX的蛋白質，B型血友病患者很容易出現瘀傷，且出血更頻繁、持續時間更長。

免疫藥長銷 艾伯維調升財測

艾伯維(AbbVie)調升全年獲利預期，因其免疫藥物Skyrizi和癌症藥物Imbruvica銷售強勁，第1季獲利超出華爾街的預期。該公司目前預計今年調整後每股獲利在11.13至11.33元，而之前預計為10.97至11.17元。根據LSEG數據，分析師平均預期每股獲利為11.1元。艾伯維及其投資人一直專注於新型免疫學藥物Skyrizi和Rinvoq的銷售，以抵消修美樂(Humira)銷售額的下降。修美樂的獨家地位在去年到期，市場大量出現相似的學名藥。